Augustinsson, profesionalidad hasta los detalles nimios y fe en su zurda

Muy educado, empático, voluntarioso... "Encantador". Y con la cabeza bien puesta. Los elogios sobre Ludwig Augustinsson de parte de los que han tenido la oportunidad de tratarlo en los cinco días escasos que lleva en Sevilla fueron confirmados en su presentación como nuevo jugador nervionense. Firmó hasta 2025 el domingo y tres días después esbozó ante la prensa su idea de fútbol, de la profesión, de la competitividad y del apasionante "desafío enorme" que se le presenta en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que ya vio el Sevilla-Rayo. "Es difícil imaginar cómo será cuando esté lleno. Estoy deseando jugar, va a ser un momento especial para mí entrar en el campo. Esto es lo que más me ha impresionado", dijo.

Para cumplir su deseo, el sueco espera adaptarse lo antes posible y para ello quiere aprender español inmediatamente, aunque ya casi se siente uno más del vestuario. "Todos me han dado una muy cálida bienvenida. Es más fácil comunicarme con los que hablan inglés. Pero muchos me han dicho que los llame si necesito algo. Ha sido muy fácil llegar aquí", afirmó.

También quiere que aprenda español su mujer, para que la adaptación sea absoluta, familiar, colectiva. "Intentaré conseguir un profesor de español rápido, porque es importante. Y mi mujer también lo hará", dijo, tras hablar de su aclimatación. Llegó con su familia en plena ola de calor. "Soy sociable y los primeros días han sido difíciles por el clima, pero ya me estoy acostumbrando y cuanto más tiempo pase más me aclimataré", dijo sonriente.

Augustinsson se considera "muy profesional". De ahí que mire esos detalles que pueden parecer nimios. Porque sabe que tiene ante sí un grandísimo reto. "Quiero conocer a los compañeros, conocer el club y estar en forma lo antes posible para estar preparado. Mi objetivo es jugar lo máximo posible, pese a que en un club como el Sevilla siempre hay una competencia muy alta, pero también hay muchos partidos, es normal. Voy a dar el cien por cien cada día y voy a dar lo mejor por este club", dijo nada más abrirse su presentación.

El nombre de Acuña casi ni hubo que mentárselo. "Me gustan los retos y en este club, en los clubes top, siempre hay una gran competencia, y si no quisiera este tipo de cosas me podría haber quedado en el Werder Bremen. Quiero demostrar que quiero jugar y también sé que Acuña es muy bueno y ha dado un rendimiento muy bueno, a ver qué sucede", reconoció.

Para dar esa competencia cuenta con su confianza en su fútbol, en su entrega, en su buena zurda. "Lo que yo puedo aportar es que paso bien el balón, intento correr mucho arriba y abajo, para que haya combinaciones, participar en las acciones ofensivas, participar mucho también en la parte ofensiva. Y en la parte defensiva puedo demostrar que soy agresivo, que cierro mi lado. Y demostrar mi buen pie izquierdo en el campo. Quiero dar asistencias y ser estable en la parte defensiva, cerrar mi lado".

Porque el sacrificio parece asegurado con el lateral izquierdo internacional por Suecia: "Corro mucho en la banda izquierda. Quiero ayudar a mis compañeros".

Augustinsson, por cierto, tiene otra motivación, el prurito de dejar bien alto el pabellón de Suecia en Nervión. "Fue una sorpresa esto, no lo sabía y estoy muy orgulloso de ser el primer sueco, pero también es una responsabilidad. Quiero demostrar que Suecia tiene futbolistas suecos y ser el primero es muy especial. Creo que ahora en Suecia será más seguido el Sevilla".

Más allá del lógico patriotismo futbolero, el nuevo lateral izquierdo del Sevilla busca centrarse desde ya en el club, en el vestuario, en la ciudad, "en cuidar todos los detalles y estar preparador para dar el máximo". No sólo es correr la banda y centrar en carrera...

"Mi objetivo es jugar lo máximo posible, pese a que en un club como el Sevilla siempre hay una competencia muy alta, pero también hay muchos partidos. Voy a dar el cien por cien cada día y voy a dar lo mejor". ¿Y ganar la Liga? Tonto no es. "El Sevilla puede tener muy buenos resultados en la Liga, pero ganarla… no quiero opinar porque es muy difícil". Eso sí, sueña con levantar algún título: "No quiero hablar demasiado, pero sí, claro, es uno de los sueños". Efectivamente, ser realista no está reñido con soñar...