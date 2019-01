Pablo Machín: "Queremos no sólo dar la cara, sino hacer goles"

Pablo Machín ha atendido a la prensa en víspera de la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Barcelona, mañana en el Camp Nou (21:30). El entrenador del Sevilla ha sido preguntado en primer lugar por Marko Rog, al que ya ha podido dirigir esta mañana: "Ha tenido un entrenamiento bastante liviano, por el reconocimiento médico, por su grado de estrés de estos días, y ha hecho un entrenamiento aparte, pero entendemos que cuanto esté disponible para echar una mano, mejor. Podría estar en el Camp Nou, pero vistos los antecedentes de los jugadores que a veces fruto de la necesidad y las prisas nos precipitamos, como pasó con Munir, que no sé si fue mala suerte. Wöber enseguida lo utilizamos y acabó con una sobrecarga. Tenemos un parte médico amplio y debemos ir con cuidado".

Inmediatamente, Pablo Machín ha hablado del estado de sus jugadores, de las bajas y del tiempo que queda para el partido, en el optimismo de recuperar a algunos tocados, ya que Escudero y Wöber, por ejemplo, no se han ejercitado hoy: "Viajamos mañana y tenemos toda la tarde para que se sigan tratando los futbolistas. Ocho o diez horas de recuperación pueden valer para que un futbolista se pueda recuperar y que podamos usarlo aunque sea en un cambio Tendremos que hilar muy fino para competir de la mejor manera y para que podamos pasar la eliminatoria, que es lo que queremos".

El partido de vuelta en el Camp Nou ha centrado casi todo el resto de la rueda de prensa: "Debemos pelear, competir, hacer el plan marcado desde el vestuario, y eso lo vamos a hacer. Nos enfrentamos a un gran rival que buscará una de sus noches mágicas en el Camp Nou. Queremos estar acertados como estuvimos aquí y hacer gol, que aumentará nuestras posibilidades de pasar la eliminatoria. Que seamos un equipo para estar en disposición de pasar la eliminatoria, como así lo creo".

La influencia de la presencia o ausencia de Messi: "Sí puede variar que juegue Messi o no. Es el mejor jugador del mundo y aglutina mucho juego de ataque, mucha finalización, los pases… Debemos estar atentos. Pero incluso el equipo que sacaron aquí es muy competitivo y están en disposición de ganar a cualquiera. Tras nuestro partido de Liga, que acabó Messi lesionado, su nivel incluso aumentó. Tenemos que pensar que jugamos contra el Barça, el campeón de Liga y de las últimas Copas, y debemos dar lo máximo".

Porcentaje de poder pasar: "Tenemos un buen resultado, pero nos queda toda la segunda parte. El Barcelona también puede hacer dos goles. La prórroga está encima de la mesa y ojalá no suceda por el desgaste que supone. Para que eso no suceda debemos marcar fuera de casa. Es una eliminatoria abierta y en el Camp Nou noventa y tantos minutos se hacen muy largos, igual que serían largos para ellos aquí".

La portería en el Camp Nou: "Juan (Soriano) lo hizo francamente bien y gracias al gran trabajo que hicieron los que tiene por delante no tuvo que hacer muchas paradas, pero sí nos dio salida en el juego con los pies cuando nos apretaban y en el primer pase para tener superioridad en el inicio de juego. Eso también se lo reconozco. Ellos no saben quién va a jugar mañana, pero tengo total confianza en los dos porteros".

Voluntad de intrínseca de ganar: "Todos los futbolistas profesionales son competitivos, y todos quieren ganar, se agarran unas chinadas en los entrenamientos que no veas. Superar al Barcelona es palmarés, es prestigio. En el Sánchez-Pizjuán fuimos mejores y es normal que Piqué diga que ahora les toca a ellos".

Final de Copa en el Villamarín, ¿motivación extra para el Sevilla?: "Ni me lo planteo. Para llegar a esta hipotética final nos quedan muchos pasos que dar. El partido de mañana es enormemente difícil y estoy dándole mil vueltas de cabeza para hilar fino y dar con la alineación. Y luego está el partido de Liga, que también lo miramos un poquito de reojo. Bastante tengo con lo que tengo".

Dos delanteros o reforzar el centro del campo: "Me planteo las dos cosas y durante el partido. Tenemos una forma de jugar y nuestra idea está clara. A medida que vaya pasando el partido, por las circunstancias del juego o por necesidades de la plantilla, valoraremos otras opciones. Pero hemos jugado de una forma y espero que seamos capaces de seguir haciéndolo en este partido".

Dar la cara en los grandes estadios: "Un aliciente más es no sólo dar la cara, sino conseguir goles y conseguir la eliminatoria en un estadio súper complicado. El Barcelona lleva mucho tiempo sin perder una eliminatoria. Y para doblegar a este súper campeón necesitamos lo mejor de cada uno. ¿Tú crees que yo les digo a los futbolistas que salgan cagados, atrás y acojonados? Los que están enfrente son grandes futbolistas y nos exigen mucho. Cuando no hacemos más no es porque no seamos capaces, sino porque también nos lo impiden. Y lo raro es que no sea una cosa puntual sino que sea de mucho tiempo. Este año estuvimos muy cerca de ganar en Mestalla. Vamos a competir en todos los campos, hicimos un mal partido contra el Madrid. Si habríamos marcado un gol no se sabe si se podría haber conseguido un resultado positivo".

Optimismo aun en la dificultad de la empresa: "Estoy convencido de hacer un buen resultado en el Camp Nou y de sacar la eliminatoria adelante, que es lo que vamos a buscar".