Ben Yedder se despide del sevillismo antes del anuncio oficial

El francés Wissam Ben Yedder aprovechó las redes sociales para despedirse de la afición del Sevilla horas antes incluso de que el anuncio oficial de su salida fuera hecho oficial tanto por la entidad sevillista como por el Mónaco, que no llegaron a comunicarlo a lo largo del martes.

En su tuit, publicado poco antes de las dos de la mañana y redactado por él mismo como se puede comprobar por los problemas para expresarse en castellano, Ben Yedder comienza reconociendo que es el momento de dar por finalizada la relación con el Sevilla después de tres años que le trajeron "las mayores alegrías de mi carrera".

El delantero francés se dirige posteriormente a la afición sevillista de forma cariñosa. "Sólo me llevó unos días que fuera adoptado como su "Miarma", pero me llevó 3 temporadas y más de 70 goles merecerlo", apunta antes de referirse al "fervor" del Ramón Sánchez-Pizjuán como uno de los motivos fundamentales para su crecimiento como futbolista. "Jugar aquí, delante de ti, fue una experiencia única para mí y espero que para ustedes también", agrega en su carta de despedida.

Además, le agradece al Sevilla haberle hecho cumplir la posibilidad de vivir el sueño de lucir la camiseta de Francia y convertirse "en un respetado delantero europeo".

Para acabar, Ben Yedder reconoce que no siempre fue fácil su trayectoria en el Sevilla y lamenta el hecho de no haber podido conseguir ningún título durante este periplo. "Pero guardaré para siempre el recuerdo de cada uno de los goles que he marcado para el club", apunta el parisino.

Por último, concluye deseándole al Sevilla lo mejor para el futuro y agradeciendo a todos, "especialmente a mis compañeros de equipo", el comportamiento que siempre tuvieron con él. Y con un "Forza Sevilla" se despedía Ben Yedder antes de que se produzca en el día de hoy el anuncio oficial de su fichaje por el Mónaco y de la llegada de Rony Lopes al Sevilla.