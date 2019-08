Bergwijn y su llamativo 'like' a una foto del Sevilla en Instagram

Steven Bergwijn sigue siendo un alto objetivo del Sevilla aunque en la prensa holandesa hablan de una presunta subida de la oferta inicial desde Nervión que no se ha producido. Aun así, Monchi no le pierde la pista al internacional oranje, que ayer marcó de penalti en el estreno del PSV en la ida de la tercera ronda clasificatoria de Europa League ante el Haugesund (0-1). Y el jugador añade morbo al asunto con un gesto en las redes sociales: este viernes ha cliqueado un me gusta a una foto en Istagram del entrenamiento del Sevilla.

El gesto de Bergwijn no ha pasado desapercibido en las redes sociales entre aficionados sevillistas que siguen la cuenta de Instagram del Sevilla. Enseguida se ha abierto el debate sobre la intencionalidad y la veracidad de la cuenta en esta red social del futbolista del PSV.

🧐. Desconozco si da likes a entrenamientos de más equipos 🙄 pic.twitter.com/9gMZy1wnPH — Isra R. (@israrobledo) August 9, 2019

El debate suscitado ha llevado a algún aficionado incluso a montar un pequeño vídeo para demostrar la veracidad de la cuenta de Steven Bergwijn en Instagram.

Confirmado, es su cuenta real https://t.co/eFQs4K08ef — Francisco Delgado (@Franjdp) August 9, 2019

La operación de Bergwijn sigue abierta, aunque se cuece a fuego muy lento, entre otras cosas porque el Sevilla, tras haber llegado a 110 millones de inversión en traspasos (nueve fichajes y una cesión), tiene ahora excedente de fichas y falta de liquidez para acometer una gran operación como ésta, por la que el PSV llegó a situar en 40 millones el coste del traspaso de la ficha del internacional holandés.