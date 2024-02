El Bernabéu, los arbitrajes y la verdadera vara de medir del mejor Sergio Ramos

Para esto fichó el Sevilla a Sergio Ramos, para liderar al equipo en grandes retos, en grandes escenarios. La situación del equipo nervionense desde el inicio de la temporada, por muchos factores ya prolijamente analizados, provocó un contexto que no era el que esperaba el camero. Sin embargo, ahora afrontará una cita que será la más especial del año hasta ahora para él, al margen del momento en el que se reestrenó en Nervión con la camiseta del Sevilla. Sergio Ramos vuelve al Santiago Bernabéu y este hecho por sí mismo ya es una noticia de calado.

En el Real Madrid se pasó la mayor parte de su carrera deportiva hasta que rompió con Florentino Pérez, quien no pasó por el aro de darle un trato de privilegio y sólo le ofreció una temporada para renovar por su edad. Fue en la primavera de 2021 cuando se produjo la ruptura y Sergio Ramos, que aún se veía para un equipo de primer nivel internacional, probó fortuna en el PSG, antes de su deseada redención en el Sevilla. Y ahora volverá a jugar contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, por primera vez desde su salida hace dos años y ocho meses.

Allí lo espera un homenaje, para rendir pleitesía a su significado en la historia del club capitalino, cuya leyenda agrandó con actuaciones decisivas, como aquel gol al Atlético de Madrid que forzó la prórroga en la final de la Champions, hasta alcanzar los 22 títulos, entre éstos, cuatro Orejonas.

Su anterior visita triunfal

Desde la perspectiva sevillista, Sergio Ramos debe aprovechar su experiencia y ese conocimiento especial que tiene de la casa blanca para liderar al equipo en su intento de al menos puntuar en el Bernabéu, algo que no logra desde el 7 de diciembre de 2008. Entonces, con Sergio en la defensa blanca, se impuso el Sevilla de Manolo Jiménez por 3-4, con goles de Adriano, Romaric, Kanouté y Renato, con Sergio Ramos en el eje de la zaga madridista. Curiosamente, en su única visita anterior al Bernabéu, el 22 de diciembre de 2004, ganó con el Sevilla por 0-1, gol de Julio Baptista. El Sevilla formó con Esteban; Sergio Ramos, Javi Navarro, Pablo Ruiz, David; Dani Alves, Martí, Renato, Jesuli; Julio Baptista y Carlitos. También jugaron Jesús Navas (por Carlitos, 62'), Jordi López (por Jesuli, 79') y Casquero (por Renato, 88').

Llega al partido Sergio Ramos en su mejor momento esta temporada, que inició entre críticas de ese sector del sevillismo que no le perdona sus gestos desde su desencuentro con José María del Nido por su traspaso en agosto de 2005, sobre la bocina y con dudas sobre si fue pactado o no el pago de su cláusula. Hasta bien entrado el invierno no se ha asentado Sergio Ramos en el Sevilla, en el que empezó con errores que costaron goles, un penalti que no fue tal, una expulsión rigurosa...

El distinto rasero de los arbitrajes

Una de las varas de medir del regreso de Sergio Ramos al Bernabéu será precisamente ese trato distinto que ha notado por los árbitros en el Sevilla. Y eso que en el Real Madrid ya se convirtió en el jugador que más veces ha sido expulsado en la Liga. En San Sebastián alcanzó su trigésima roja, tras una acción sobre Brais Méndez. Una entrada mal medida, una expulsión rigurosa... Fue su primer mal momento en el Sevilla y criticó la prepotencia de Ortiz Arias. "El otro día el árbitro fue distante. Si le preguntaban jugadores hablaba con prepotencia. Y eso no nos gusta", dijo tras un partido en el que también fue expulsado Jesús Navas y que llegó justo antes de otra polémica: el penalti que le pitó Daniele Orsato en Einhoven frente al PSV, que propició un empate clave (2-2), tras un gol anulado a Pedrosa y una faltita en los últimos instantes del propio central sevillista que dio paso al empate final.

Ahí sacó a relucir la comparación Madrid-Sevilla. "El VAR está para ayudar. Veo la imagen 50 veces y el jugador se tira. Me dice que lo ve muy claro", dijo sobre la acción. "Cuando nos expulsan y nos echan tres partidos estamos en la nevera reflexionando. Un resultado condiciona la fase de grupos. Que el respeto sea igual para el Madrid, el Sevilla y el Lens", dijo en el Philips Stadion. "Te queda cara de tonto. El colegiado no puede ser protagonista. Tenemos que intentar que el fútbol vaya a mejor y no a peor", añadió sobre el italiano Daniele Orsato.

Entonces aún entrenaba Mendilibar, que lo sentó en el banquillo un par de veces y no le sentó bien. Ahora es capitán general del Sevilla de Quique, que llega tras un gran mes de febrero. Y Sergio Ramos lidera al Sevilla en su Bernabéu. A ver su día más especial...