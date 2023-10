Sergio Ramos se cerciora de que el Sevilla no es como el Real Madrid ante los árbitros

No está teniendo excesiva fortuna Sergio Ramos en el inicio de su regreso a Nervión. La falta que supuso el empate del Lens, en el que medió error de Dmitrovic al no tapar bien su palo, el autogol en Barcelona y ahora el penalti inventado por Orsato y la faltita, a todas luces excesiva, que provocó el empate del PSV.

La indignación general con el arbitraje de Daniele Orsato y su ayudante en el VAR, Massimiliano Irrati. "Con los avances, la tecnología... Cuando nos expulsan y nos echan tres partidos estamos en la nevera reflexionando. Un resultado condiciona la fase de grupos. Que el respeto sea igual para el Madrid, el Sevilla y el Lens", dijo en la zona mixta del Philips Stadion el jugador, que también mostró su enfado a pie de césped ante las cámaras de Movistar.

Lo que parece claro, y él deja entrever en sus palabras, es que ya está sintiendo que no se pita igual a unos equipos que a otros y él está siendo víctima de arbitrajes tendenciosos cuando, como madridista, no sufría tales despropósitos. Sobre todo tantos en un mismo partido, porque la faltita en el minuto 95 también tiene tela que cortar... y hay que tener ganas de pitarla.

Ya en frío, en Twitter y pasadas horas del partido, Sergio Ramos insistió en su tesis de que Orsato e Irrati no utilizaron bien el VAR, una herramienta que está para ser usada, cuando haya jugadas erróneas, o errores de interpretación. En el caso de la mano de Pedrosa es simplemente desconocimiento de la regla, o sea, lo peor en un árbitro.

Porque aunque Irrati interviniese para decirle que había sido mano -no intervino para corregir el penalti-, es imposible pensar que éste viera mano voluntaria, que es la única opción de anular ese gol si la acción no es inmediata, y no lo fue. Independientemente de que la tuviese totalmente pegada al abdomen, Pedrosa condujo la pelota 15 ó 20 metros antes de marcar ya en el área. En todo caso, podría haber ido a revisar la jugada, y no lo hizo.

Un empate con sabor agridulce: un punto valioso fuera de casa, pero dos que se nos han escapado por pequeños detalles. Toca seguir trabajando y mejorando.Y una pequeña reflexión: ¿Para qué están las herramientas si no se usan? A draw with a bittersweet taste: a valuable point… pic.twitter.com/ky4K7HTxe8 — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 3, 2023

"No hay penalti para nada. Ese tipo de acciones no se pueden pitar habiendo un VAR. Daba la sensación de que el partido no acababa hasta que no nos empataran", añadió al respecto en la zona mixta del Philips Stadion. "El VAR está para ayudar. Veo la imagen 50 veces y el jugador se tira. Me dice que lo ve muy claro", dice sobre lo que le comentó Orsato cuando le reclamó que no le había tocado y que fuera a revistar la jugada al monitor. "Te queda cara de tonto. El colegiado no puede ser protagonista. Tenemos que intentar que el fútbol vaya a mejor y no a peor", añadió.