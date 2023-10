El Sevilla clama contra Orsato y contra Massimiliano Irrati

La resaca del empate contra el PSV en el Philips Stadion no ha sido fácil para el Sevilla. La actuación del italiano Danielle Orsato sobre el césped del recinto que tan buenos recuerdos les traen a todos los sevillistas fue censurada con dureza en las diferentes redes sociales y de eso no se salvó siquiera Sergio Ramos, quien en su red de Instagram le puso al árbitro un vídeo de lo que él consideró como penalti y que supuso el primer empate de los neerlandeses.

El central camero seguía insistiendo en su lamento en que el derribo no se produce, en que el estadounidense Tillman se está dejando caer antes de que él meta la pierna para intentar evitar su internada en el área. Sergio Ramos se limita a poner el vídeo de la jugada y una única leyenda en inglés: "He told me: It’s very clear". "Él me dijo: es muy claro" es la sencilla traducción. Lo acompaña, además, con un emoticono de duda y de sorpresa al comprobar las múltiples repeticiones de la acción.

💥 Sergio Ramos, en su Instagram, ha subido el vídeo del penalti pitado por Orsato: “Él me dijo: es muy claro”.El defensa del #SevillaFC se queja públicamente de la jugada y el arbitraje. pic.twitter.com/Cgxwl5cgTH — José Manuel Rodríguez (@jmrodriguezper) October 4, 2023

Otras tomas de la jugada las colocan algunos tuiteros con una simple leyenda de un "esto qué por Dios". Se observa claramente en el vídeo cómo la caída de Tillman se inicia antes de que pueda producirse ningún contacto con la pierna de Sergio Ramos. Al respecto, hubo una jugada bastante similar en el partido entre el Salzburgo y la Real Sociedad, el árbitro decretó penalti de Álex Remiro a Simic e incluso le mostró una cartulina amarilla al guardameta del equipo vasco. Después de un periodo largo de observar la jugada, el ayudante en la sala VOR lo invitó a ir a verla y se observaba claramente como el delantero del cuadro austriaco comenzaba su caída antes del posible contacto. El árbitro anuló el penalti e incluso le pidió disculpas públicamente a Remiro.

ESTO QUÉ ES POR DIOS pic.twitter.com/bk6xPI7psr — LODE (@JoeLode97) October 3, 2023

No sucedió lo mismo en el PSV-Sevilla, donde el ayudante de Orsato detrás de las cámaras era otro colega italiano, concretamente Massimiliano Irrati, un árbitro que se hizo famoso por unas declaraciones al periódico La Reppublica en las que enjuiciaba la labor de los encargados del VAR y ponía en solfa la opción de revocar las decisiones del juez principal sobre el césped. "Cuando eres árbitro corres el riesgo de simpatizar con él árbitro de campo e incluso si la decisión es equivocada le dices: 'Sé lo que se siente, no quiero arruinarte el día'", comentaba Irrati. No se lo arruinó con el penalti, sí con la incorrecta mano cobrada a Pedrosa en el gol anulado en el minuto 52.

Otro ex árbitro, en este caso Iturralde González como especialista en la cadena SER, dejaba claro su punto de vista sobre la normativa que debió aplicarse y que no se produjo en esta acción, por lo que el error arbitral es aún más grave: "En el gol de Pedrosa no es que le dé en la mano y sea una jugada inmediata, sino que hay otros dos pases más antes del gol. Está alejado de la portería y la regla te hace hincapié en la inmediatez. ¿Qué es inmediatez? Que pegue en la mano y sea gol, pero es que aquí hay una conducción, por lo tanto, no sé cómo el VAR ha entrado en esta jugada", valoró Iturralde González.

La cuestión a valorar, además, es hasta si la acción es mano para ser sancionada como falta, pues el balón toca ligeramente los dedos de Pedrosa cuando éste se está protegiendo el cuerpo y no ocupa ningún espacio, como se observa en varias fotografías ampliadas. Orsato, que dio gol, se mantuvo muy firme después cuando se lo indicó Irrati y la principal queja de los sevillistas hacia el árbitro principal es que éste ni siquiera se dirigiera al monitor de televisión para salir de las dudas que pudiera tener para haber pitado inicialmente gol y después desdecirse.

Para ser justos, hay que añadir que el ex árbitro vasco, famoso por su actuación en un Mallorca-Sevilla que pudo acercar al título liguero al equipo entonces entrenado por Juande Ramos, sí observó penalti en la jugada de Sergio Ramos: "El penalti es penalti. Sergio Ramos derriba al atacante del PSV y está bien pitado por el colegiado del encuentro".

Otras acciones de las que se quejaban los aficionados en las redes sociales eran la falta previa al empate a dos y también la tarjeta amarilla a Badé, ya que se observa que el francés le entra fuerte a Lang, pero que toca el balón y que en ningún momento contacta con el extremo neerlandés.

Orsato ya arbitró el PSV-Sevilla de la pasada temporada en la Liga Europa y permitió que continuara el encuentro después de un hincha del cuadro local se saltara al campo para agredir a Dmitrovic con el riesgo de una lesión o de que el portero sevillista hubiera respondido a la agresión y pudiera salir expulsado incluso.

Pero, además de todas las polémicas en torno al arbitraje, también se jugó un partido de fútbol y el Sevilla fue capaz de adelantarse en dos ocasiones. Aquí están los vídeos de los goles de Gudelj y de En-Nesyri.

Por el orden en el que llegaron primero el de Gudelj y después el salto de En-Nesyri.