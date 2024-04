Los principales dirigentes del PSOE interpelan a Sánchez en el comité federal: "No puedes rendirte, Pedro"

En el comité federal del PSOE, en plena incertidumbre tras la carta de Sánchez en la que anunciaba que meditaba su dimisión, han intervenido algunos de sus principales dirigentes. Además de la vicepresidenta y vicesecretaria general, María Jesús Montero, lo han hecho Teresa Ribera, Salvador Illa, Óscar Puente, Eneko Andueza, María Chivite, Adrián Barbón y también Emiliano García-Page, crítico con este último con la negociación de la amnistía con los independentistas catalanes.

Estaban previstas hasta 19 intervenciones, pero el comité fue interrumpido para que los asistentes pudieran unirse a la multitudinaria concentración en Ferraz en apoyo a Pedro Sánchez.

María Jesús Montero: "Pedro, quédate, estamos contigo"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha implorado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dimita y ha trasladado el apoyo del partido a su mujer Begoña Gómez a la que se ha intentado "destruir", según ha lanzado.

En su intervención en el Comité Federal que el PSOE celebra este sábado, la número dos del partido ha lanzado un mensaje directo a Sánchez: "Pedro, quédate, estamos contigo, tenemos que avanzar y seguir empujando este país", después de que se haya tomado unos días para reflexionar si continúa o no al frente del Ejecutivo.

Teresa Ribera: "Somos pedigüeños, bambis y perros. Lo que no somos en ningún caso es ilegítimos o gente sin valores"

Teresa Ribera, vicepresidenta segunda y ratificada este sábado como candidata del PSOE a las elecciones europeas, ha apelado directamente a Sánchez por su nombre. "Pedro, merece la pena, quédate, contamos contigo para los grandes desafíos que tenemos que superar juntos", ha dicho.

Además, ha hecho un repaso por los descalificativos que al estar en el Gobierno han recibido los presidentes socialistas Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y el actual, Pedro Sánchez, reivindicándolos como propios al destacar lo positivo. "Nos pueden llamar pedigüeños, está bien si de lo que se trata es de pedir cohesión y una Europa más justa, como le pasó a Felipe. Nos pueden llamar bambis porque somos bambis e ingenuos, creyentes de los valores, los derechos, las libertades, la cooperación y la paz, como pretendieron insultar a José Luis", ha dicho. "Y nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros. Lo que no somos en ningún caso es ilegítimos o gente sin valores", ha añadido. Ribera ha criticado el "acoso" a Sánchez y a su familia que, en su opinión, forma parte de "una estrategia de mentiras y de deshumanización" por parte de la derecha.

Salvador Illa: "Nada me haría más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia en campaña"

El primer secretario del PSC y candidato socialista a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Salvador Illa, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dimita y "cuanto antes" vuelva para acompañarle a hacer campaña en Cataluña. "Nada me hará más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia, lo antes que sea posible", ha señalado Illa.

El candidato ha pedido además respetar el periodo de reflexión que ha pedido el presidente que es "esposo, es padre, es hermano, es hijo, es persona y tiene todo el derecho del mundo a pedirlo". Además ha denunciado que a Sánchez y a su entorno familiar tratan de deshumanizarlo y destruirlo. "Hemos visto casos de compañeras y compañeros, y ahora se atreven con el secretario general de nuestro partido y hay que decir no", ha enfatizado.

Óscar Puente: "No puedes entregarle tu cabeza a la derecha. No puedes permitirlo, Pedro"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido a Sánchez no "entregar su cabeza" a la derecha. "No puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan, la cabeza del secretario general del Partido Socialista y con ella la justicia social de este país. No puedes permitirlo, Pedro", ha trasladado el ministro. Puente, al igual que la mayoría de dirigentes socialistas que han tomado la palabra, ha insistido en que "merece la pena", respondiendo así a la pregunta que lanzaba el presidente al denunciar una campaña de acoso contra él y contra su familia. Así, ha indicado que Sánchez es el presidente que los socialistas han elegido legítimamente y por tanto no es "un usurpador, ni un ocupa, no les ha arrebatado nada que les pertenezca". Por tanto ha pedido a la derecha que deje de "enfangar" y "emponzoñar la vida pública" cada vez que las urnas "les dan la espalda".

Emiliano García-Page: "Cuentas con todo mi apoyo porque no se puede consentir"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, crítico con Sánchez, alabó la reacción del presidente del Gobierno, le trasladó su "empatía" y puso a su disposición y al de todo el partido para combatir las "calumnias" de la derecha. "Siempre he reaccionado con la determinación de no dejar una sola calumnia, una sola insidia, una sola mentira sin contestar. Hay que contestarlas. Para contestar a todas las calumnias y esta campaña, vais a contar la dirección (del PSOE), y por supuesto Pedro, con todo nuestro apoyo, con el mío particularmente, porque no se puede consentir", ha afirmado. "Valoro que en la carta del secretario general y del presidente del Gobierno se duela. Prefiero que nuestros compañeros y dirigentes se duelan ante una acusación injusta, falsa, a que muestren indiferencia o saquen pecho", ha declarado, y ha añadido. "No soy nadie para dar consejos pero le quiero transmitir al secretario general, al compañero presidente del Gobierno, toda mi empatía, la empatía de miles de personas que no solo sabemos que va en serio su dolor sino que hemos pasado por experiencias muy parecidas".

Eneko Andueza: "Siempre que aguantamos, ganamos"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha animado este sábado a Sánchez, a "aguantar" para no dar "carta de naturaleza al odio". "Pedro, tienes que seguir, tenemos que seguir juntos y más fuertes que nunca. Tenemos que seguir para ganar esta batalla. Porque si abandonamos ahora, si bajamos los brazos ahora, estaremos dando carta de naturaleza a una manera de hacer política que no es política, que es una caza contra todos nosotros y contra nuestra gente, contra nuestros familiares. Estaremos dando carta de naturaleza al odio, al ataque, a la animadversión, a ver al adversario como enemigo", ha explicado. "Siempre que aguantamos, ganamos. Y hoy más que nunca tenemos que aguantar", ha subrayado.

Adrián Barbón: "No podemos permitir que se para llegar al poder se destruya a la persona que Gobierna"

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado que se ha puesto en duda la legitimidad del Gobierno y es algo que "no se puede aceptar", al tiempo que ha mostrado su "afecto personal" al Sánchez, en un tiempo en el que todo se deshumaniza y en el que "se intenta acabar con las personas". "Tenemos que reflexionar que es absolutamente inaceptable esta forma de hacer política que se basa en la destrucción del adversario. No podemos admitir que para llegar al poder, como algunos quieren, se llegue destruyendo por completo a la persona que en este momento gobierna. Es absolutamente inadmisible, para él y para su familia", ha indicado el también secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

María Chivite: "Se están viviendo procesos de desestabilización en España y Europa"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha advertido de la "emergencia democrática en la que se encuentra la sociedad". "Se están viviendo procesos de desestabilización política e institucional en España y Europa, con el objetivo de crear dudas en la ciudadanía en torno a la bondad de la democracia". Un "paso más" para "implantar modelos autocráticos", ha asegurado. Y ha remarcado que "como socialistas no vamos a dejar de defender una España de derechos, de libertades, más igualitaria y con instituciones sólidas cuya legitimidad viene dada por el voto democrático de la ciudadanía".