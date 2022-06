La boda de Suso, culmen feliz a su temporada más aciaga

Suso terminó la temporada sin poder reaparecer, tal y como deseaba, según explicó en un mensaje que compartió en las redes sociales prometiendo volver con más fuerza la temporada que viene. El futbolista gaditano tuvo su campaña más aciaga debido a una fortuita lesión de tobillo que se produjo en un mal salto en un entrenamiento, en noviembre. Tuvo que ser operado y no pudo reaparecer. Por eso su boda con Alis Rodríguez supone un culmen feliz a un año tan malaventurado

El futbolista compartió en Instagram un vídeo de su boda el jueves por la noche. Un enlace que celebró en el campo, destacando los matices de la naturaleza y hasta un globo estático durante la ceremonia con la almeriense Alis Rodríguez.

A sus 28 años, Suso espera poder retomar su actividad deportiva a partir de julio, después de que apenas pudiese jugar 12 partidos oficiales con el Sevilla la pasada temporada: 8 de Liga y 4 de Champions.

Su ausencia, además, produjo un efecto negativo en el juego ofensivo del equipo de Lopetegui, que perdió casi al mismo tiempo al otro futbolista que podía ocupar su hueco, Lamela, y que también estaba aportando esos matices futbolísticos distintos para el juego de ataque.

Antes incluso del cierre de la temporada con el Athletic de Bilbao, ya clasificado matemáticamente para la Champions el Sevilla, Suso expresó su dolor por no poder terminar la temporada.

Así rezaba su comunicado:

"Hola a todos. Os comunico que no podré acabar la temporada jugando como me hubiese gustado. Ha sido un año raro, malo y sin duda lleno de obstáculos. Un año para aprender, mejorar y cambiar. Pero esto es solo el principio del largo y bonito camino que nos espera la próxima temporada. Estoy convencido de que volveremos a disfrutar juntos, y sobre todo, no hay un día que no extrañe ese olor a césped, sonido de la pelota, celebrar goles y victorias. Solo está costando más de lo esperado. Estoy seguro de que volveré a disfrutar de ustedes y que esto será mutuo. Mil gracias, Sevilla".

Su boda, por lo tanto, le ofrece un remanso de felicidad después de tantos meses de luchar contra esa infortunada lesión de tobillo, que le impidió participar en un año importante para el Sevilla y para él mismo.