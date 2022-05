Suso se dirige a la afición tras un "año, raro, malo y lleno de obstáculos"

El pasado 18 de abril, Suso se unió a los entrenamientos de grupo con el Sevilla, pero desde entonces ni siquiera ha podido ser convocado por Julen Lopetegui. El futbolista gaditano se rompió el tobillo el pasado otoño y tuvo que pasar por el quirófano. No podrá reaparecer ya esta temporada.

El gaditano ha enviado un mensaje a través de Instagram a la afición sevillista, en el que habla de un "año raro, malo y sin duda lleno de obstáculos", en referencia a esa lesión que, cuando parecía que estaba superada, derivó en otras dolencias no aclaradas por el club, aunque desde que se operó a principios de diciembre.

Además, asegura que está deseoso de volver a "disfrutar juntos", antes de dar "mil gracias" al Sevilla. "Esto es solo el principio del largo y bonito camino que nos espera la próxima temporada", promete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Suso (@suso)

Así reza el comunicado de Suso:

Hola a todos. Os comunico que no podré acabar la temporada jugando como me hubiese gustado. Ha sido un año raro, malo y sin duda lleno de obstáculos. Un año para aprender, mejorar y cambiar. Pero esto es solo el principio del largo y bonito camino que nos espera la próxima temporada. Estoy convencido de que volveremos a disfrutar juntos, y sobre todo, no hay un día que no extrañe ese olor a césped, sonido de la pelota, celebrar goles y victorias. Solo está costando más de lo esperado. Estoy seguro de que volveré a disfrutar de ustedes y que esto será mutuo. Mil gracias, Sevilla.