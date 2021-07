Bono: "El arco del Sevilla no me pertenece, sí mis retos y mis sueños"

Yassine Bounou, Bono en las alineaciones, ha hecho un repaso de cómo camina la pretemporada del Sevilla en el que ha admitido como muy positiva la nueva competencia de Dmitrovic en la portería. El meta ha destacado que el serbio, del que ha reseñado sus cualidades, es zurdo como él y eso ayudará a que el equipo mantenga la mecánica de la salida del balón desde atrás, por ejemplo, en un detalle que ilustra sobre su conocimiento de su nuevo compañero y su imbricación en el Sevilla. "Un equipo como el Sevilla, que quiere lograr objetivos muy importantes, necesita tener esa competencia y es un plus para el club", dijo.

"La competencia siempre es algo positivo para todo el grupo -ha comentado Bono en SFC Radio desde Algorfa-. Eso hace que al equipo crecer y mejorar. Es un plus para el club. Con Marko (Dmitrovic) tenemos una competencia muy linda y trataremos de dar lo mejor. Él es un portero con unas condiciones muy buenas. Es un portero zurdo, y eso no nos cambia mucho en la salida del balón, porque yo también soy zurdo, así que en el juego nuestro no nos cambia mucho y eso es algo importante".

Bono no se ve amenazado por la nueva competencia, al contrario, destacó lo positivo de esta. "Como dije el día que llegué, nunca me sentí titular o suplente. Yo soy un trabajador del club que hace su labor de la mejor forma y que responde a lo que le digan. Vivo más o menos aislado tanto de lo bueno como de lo malo. Suelo estar en mi mundo y trato de concentrarme en mí y mejorar lo que siento que tengo que mejorar, analizando siempre lo que necesito y lo que el equipo necesita de mí".

Pero, ¿se ve titular el 15 de agosto en el Sevilla-Rayo? "Por más buenas actuaciones que haga o títulos que pueda ayudar al equipo a ganar, el arco del Sevilla no me pertenece. Lo que me pertenecen son mis retos y mis sueños y ahí no entra nadie conmigo. Sigo en esa línea y estoy preparado para lo que quieran el club y el cuerpo técnico".

Un paso más en los objetivos

El guardameta internacional marroquí no se anduvo con medias tintas a la hora de hablar de los objetivos del Sevilla en la nueva temporada. La plantilla quiere dar un paso más, después del crecimiento continuado en los dos años anteriores. "Estoy con muchas ganas de seguir en la línea de crecimiento, de seguir mejorando como portero, como persona y como jugador dentro del grupo. También de lograr objetivos más importantes que la temporada pasada", afirmó seguro Bono.

Es más, abundó sobre el asunto, haciéndose portavoz de la exigencia del Sevilla. "Un equipo como este tiene que aspirar a más, buscando siempre retos más altos y más importantes. Creo que el equipo no tiene techo, en el último tramo de la temporada pasada demostró que podía luchar por el campeonato y contando los últimos diez partidos creo que acabamos primeros o segundos, porque ganamos un montón y demostramos estar a la altura. Es un camino largo y no es fácil, pero el equipo va ganando en confianza, en experiencia y sobre todo en creer que se puede, porque la mayoría del grupo va ganando esa experiencia. No es fácil ver un objetivo y creer, pero cada vez hay más confianza y con trabajo se pueden hacer cosas muy importantes".

Es más, incluso habló de quedar por encima del cuarto puesto que ha repetido el Sevilla en las dos últimas campañas: "A veces da miedo decir que peleas por el campeonato. Creo que el equipo va a ir a más y cada vez sentimos que tenemos que mejorar esa cuarta plaza. Poco a poco iremos enganchándonos a ese reto".

La Copa Africana y En-Nesyri

En enero de 2022 irrumpirá la Copa Africana de Naciones y Marruecos está clasificada, con lo que los tres internacionales del Sevilla tendrán que abandonar en un tiempo clave la disciplina del Sevilla. "Es verdad que a nivel de organización nos perjudica un poquito en las ligas europeas, pero es lo que hay. Tenemos una responsabilidad con nuestra selección y siempre es bonito representarla. Ahora estamos todavía lejos de enero y de momento lo importante es arrancar bien la temporada, estar donde el equipo tiene que estar y en enero ya veremos qué pasa".

En-Nesyri en teoría también será citado. Bono destacó lo que aporta al equipo su compañero de selección. Y no sólo eso, sino que conoce de primera mano la intención del delantero de seguir en el Sevilla desechando ofertas que elevarían considerablemente sus emolumentos: "Es un jugador que tiene ganas, que quiere estar en el club y que tiene compromiso. Tiene ofertas por todos lados para irse y ganar más, pero él quiere estar en el Sevilla y mejorar sus actuaciones. Es importante contar con jugadores así en el equipo. Es un delantero que nos dio algo más, pues con Luuk siempre teníamos muy buen juego de posición y con Youssef pudimos también tener más juego en los espacios, lo que nos permitió alternar, más allá de que en el área son los dos muy buenos. Lo importante es que tiene margen de mejora y eso ilusiona al equipo y al club".