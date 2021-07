La imposible carambola del Tottenham con Koundé y Davinson Sánchez

Está siendo el verano del mercado varado parco incluso en rumores. Pero ya empiezan a salir algunos que rozan lo rocambolesco. Si el trueque Guedes-Bryan Gil que proponen en Valencia está completamente ajeno a la realidad de lo que cotizan actualmente uno y otro y de las necesidades económicas, aspecto crucial, de Valencia y Sevilla, el de meter a Davinson Sánchez en una oferta por Koundé para ir al Tottenham roza lo rocambolesco. Entre otras cosas porque Koundé es el 35º futbolista con más valor del mundo según el CIES.

Informó de esa propuesta, que al club de Nervión no ha llegado según Radio Sevilla, el popular periodista de Twitter Gianluca di Marzio, que completaba la presunta oferta de los Spurs con 30 millones de libras para el Sevilla (unos 35,2 millones de euros al cambio actual), a lo que se uniría el pase del central colombiano Davinson Sánchez, valorado en unos 30 millones de euros por Transfermarkt, por mucho que el Tottenham le pagara al Ajax 42 millones por él hace en 2018, antes de la crisis. Sólo haciendo una suma del cash más el valor del pase del colombiano ya no le cuadrarían las cuentas al Sevilla, pero es que hay más.

En primer lugar, que Koundé no quiere ir al Tottenham Hotspur, como ya quedó explicado en este medio, porque aspira a dar un paso adelante en lo deportivo, no un paso atrás. Y los Spurs no estarán la temporada próxima ni en la Europa League, dado que jugarán la Conference League. Sólo un club de alto nivel que esté en la Champions y aspire a "poder comenzar la temporada cada año diciendo que el objetivo es ganar un trofeo en particular", como dijo el francés justo antes de la Eurocopa, serían valorados por el jugador.

Y en segundo lugar, que el Sevilla está remitiendo a la cláusula de rescisión del futbolista, de 80 millones de euros en estos momentos, en espera de que cuaje una oferta importante con la que acudir al mercado a invertir ese dinero en las piezas y roles que tiene apuntados en ese "plan trazado hace tiempo", del que habló Lopetegui este martes y en el que no está contemplado gastar la mitad de lo que deje en caja Koundé en un solo futbolista. Y menos para la posición de central. Todavía si fuera un goleador especializado de nivel...

Está siendo un verano raro, complicado, por cómo se está reflejando ahora la crisis del Covid-19 en el fútbol. Y Monchi habló hace un mes de la necesidad de tirar de "paciencia e imaginación". Pero de ahí a dilapidar así un potencial de mercado como Koundé va un mundo. Se ve que la imaginación del Tottenham, después de querer fichar a Julen Lopetegui, es calenturienta.