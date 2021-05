Koundé espera la gran oferta: "Quiero intentar progresar"

Jules Koundé ha sido motivo de actualidad en la concentración de la selección francesa, en Clairefontaine. El central del Sevilla ha protagonizado una rueda de prensa en la que ha sido preguntado sobre las grandes ofertas que, en teoría, va a recibir este verano. De momento, las tentativas no colman las expectativas del Sevilla, que ya rechazó una de 55 millones de euros el otoño pasado del Manchester City. Pero el jugador cree que algo puede cambiar en este mercado.

"Respecto a mi futuro, es cierto que puede que este verano tenga que cambiar de club", reconoció ante la prensa francesa el jugador de 22 años. Después, no es algo sobre lo que se actúe. No he decidido nada. Pero, por supuesto, mi objetivo es algún día evolucionar en un gran club".

No es la primera vez que Koundé habla abiertamente de crecer profesionalmente y hacerlo además fuera del Sevilla, en un gran club poderoso económica y deportivamente, un gigante europeo, en definitiva.

En esta ocasión ha vuelto a reconocer tal extremo, argumentándolo de esta forma: "Quiero intentar progresar y ganar trofeos también, que sigue siendo mi objetivo. Poder comenzar la temporada cada año diciendo que el objetivo es ganar un trofeo en particular", dijo, ofreciendo un matiz que en el Sevilla no puede cumplimentar, porque no es un club que se fije como objetivos ganar títulos, aunque luego pugne por ellos y los consiga.

Sin ir más lejos, Koundé ya sabe lo que es levantar plata, 15 kilos nada menos, con el Sevilla, al ser campeón de la Europa League en agosto de 2020. Pero eso no es óbice para que el jugador de 22 años quiera dar ese otro salto definitivo a la crema europea. "Que tenga que cambiar de equipo es una posibilidad, pero por el momento no hay nada hecho", añadió. En el Sevilla también esperan esa gran oferta, pero de momento... no llega.