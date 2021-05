Monchi insta a seguir la ruta y no improvisar

Con la pausa debida ante un mercado que será larguísimo y que será difícil que se anime antes de la Eurocopa, que concluye el 11 de julio, el Sevilla sigue su ruta en la planificación de la temporada 2020-21. Y lo hace siguiendo los bien asentados criterios de Monchi, que ha demostrado empíricamente su valor para un puesto esencial. Es lo que ha tratado de explicar el director general deportivo en el encuentro de AK Coaches World.

Auspiciado por Aitor Karanka (AK), el congreso ha unido a varios responsables técnicos de máximo nivel entre los que destaca Monchi, quien instó a seguir siempre la ruta marcada en la planificación y no dejarse llevar por la improvisación ni por la presión del entorno. El mejor ejemplo de esto fue su apuesta por Julen Lopetegui contra viento y marea, con la opinión del sevillismo mayoritariamente en contra de aquella opción.

Monchi quiso explicar ante colegas y especialistas en fútbol qué es la verdadera planificación. "Para mí es evitar la improvisación, marcar la hoja de ruta y dividir el trabajo. Si no eres capaz de soportar y convivir con la presión, tomas decisiones que no tienen nada que ver con tu ruta. Cuando he improvisado, me he equivocado. Y por eso hay que dividir el trabajo".

Además dio un valor muy elevado al puesto de director deportivo, "Porque gestiona el activo más importante: la primera plantilla y la cantera". Por ello habló de darle un puesto lo más elevado posible a ese rol en la estructura ejecutiva de un club: "Es la principal parte del presupuesto. El 70 u 80% del gasto del primer equipo es para la plantilla".

Y en esa idea habló de la necesidad de fortalecer ese rol en un fútbol que hasta ahora no lo ha promocionado tanto, la Premier League, donde muchas veces el entrenador ha realizado funciones de director técnico, de director deportivo. "Creo que el director deportivo tiene futuro, por ejemplo, en Inglaterra. Al principio no era algo muy afín, pero gracias a Txiki Beguiristain en el Manchester City, o Víctor Orta en el Leeds, ahora tienen esa figura. Es un puesto estratégico".

Sobre la improvisación, volvió a recordar una excepción, el caso de Dragutinovic en 2005. "En el último día de mercado, el Real Madrid se llevó a Sergio Ramos y no había planificado bien. No tenía un recambio para él. El director general me habló de un serbio, miré la reunión que tuve con el agente, Pedja Mijatovic, era Ivica Dragutinovic. Mis amigos de Bélgica me dieron el O.K., fue un éxito, jugó siete años y ganó seis títulos. Pude pensar que no era tan complicado, pero lo era. Acerté por suerte, podía salir cara o cruz", reconoció Monchi.