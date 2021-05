Monchi 'anuncia' en Old Trafford que no admite ofertas

El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez, Monchi, cuelga en un inmenso cartel publicitario en las inmediaciones de Old Trafford, el estadio del Manchester United inglés, en el que afirma que "las únicas ofertas" que le interesan "son las de AliExpress".

Esta campaña comercial de uno de los patrocinadores y socio oficial de comercio electrónico del Sevilla ha sido consecuencia y resultado de los rumores que circulan en la prensa deportiva de Manchester que vinculan con clubes ingleses a jugadores del Sevilla.

"Las únicas ofertas que me interesan son las de AliExpress" (The only deals I'm interested in come from AliExpress), es la afirmación de Monchi en una pantalla gigante situada en frente de Old Trafford, mensaje que se reproduce en otras dos con una tipografía de gran tamaño para que los transeúntes "puedan leerlo bien", señala la compañía en una nota.

Esta "novedosa" acción de mercadotecnia, añade la nota, "pretende anticiparse a la apertura del mercado de fichajes de forma simpática y diferente, más allá de cualquier negociación entre clubes que pudiera realizarse durante el verano", precisa.

No es casual que sea en Manchester donde haya empezado a explotarse esta línea de publicidad, puesto que muchos rumores han vinculado a los dos equipos de allí, el City y el United, con Koundé.

El Sevilla ya rechazó una oferta formal del City por Koundé en septiembre de 2019. Y últimamente la prensa inglesa ha publicado el interés del United por el central francés, que irá a la Eurocopa.