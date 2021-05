Monchi y Lopetegui: el dúo ideal para la élite

El Sevilla quiere dar otro pasito más para que su instalación europea sea lo más duradera posible. El crecimiento continuado en este siglo XXI prodigioso ha tenido otro jalón importante con el recién conquistado récord de puntos en la Liga, después de incluso haber estado metido en la lucha por el título. Pero a lo que de verdad le da mérito José Castro es a haber conseguido el gran objetivo del curso con cinco jornadas de antelación. Asentarse en la élite y aspirar a darles más que un susto a los grandes son los objetivos ahora en un proyecto que llega a su ecuador desde que diera comienzo con el regreso de Monchi y la apuesta en Lopetegui en 2019. Entonces se fijó un plan para cinco años que cobró fuerza con la renovación en enero del técnico hasta 2024. Encima, hasta ese año está garantizada la gobernabilidad, al haberse renovado en mayo el pacto de los grandes accionistas.

Ése es el trasfondo deportivo y socioeconómico de un Sevilla que sueña con luchar de nuevo pero con más fuerza y más argumentos por los más altos objetivos, incluidos ya entre éstos ese sueño de la Liga. Y para ello, para ese asentamiento definitivo en la élite, el club cuenta con el dúo ideal, al entender de todos y del primer representante de la entidad, que ayer realizó un balance y una mirada al futuro en SFC Radio. Ahí elogió a la figura de Lopetegui y también a la de Monchi, los números uno en sus respectivos campos para el presidente del Sevilla, que usó un concepto de alpinismo para ilustrar el modus operandi que desea: "El crecimiento importante es poner el campamento base en la Champions. Sólo así, en cinco o seis años tendremos esos argumentos para poder pelear por otras grandes cotas. Eso es para mí lo verdaderamente importante para poder soñar con la gloria".

Y los sherpas para dirigir la escalada al Himalaya que pretende el Sevilla están más que definidos, Monchi y Lopetegui, Lopetegui y Monchi. El Sevilla hará otro esfuerzo este verano en darles los mimbres para la nueva revolución que se atisba en la plantilla. La confianza depositada en ambos es absoluta, total, ciega.

"Este año ha habido momentos en que hemos estado cerca de pelear la Liga, pero creo que para eso debemos tener ese proceso de varios años en Champions, con un equipo más consolidado. No sé si lo lograremos o no alguna vez, pero hay que ir teniendo ese proceso de ir perdiendo alguna, aunque intentando pelearla", argumentó el presidente sevillista, que cuenta con "el mejor técnico" para ello. "Lopetegui nos ha sorprendido a todos. No tenía el beneplácito de la mayoría. La apuesta de Monchi, del presidente y del consejo por él fue máxima", recordó Castro.

El utrerano dio argumentos de su liderazgo, su imbricación en el club, la coincidencia de filosofías... "Aspiramos a todo y eso es porque tenemos al mejor técnico. Es un líder en el vestuario y se ha metido de lleno en nuestra idiosincrasia. Su capacidad es lo más importante y seguro que va a seguir demostrándola. Ojalá seamos capaces de darle el mejor equipo para esa ambición que él tiene".

Porque el Sevilla está dispuesto a dar ese paso, desde el asentamiento y la garantía que da la Champions. "Nosotros no vamos a parar, somos tremendamente ambiciosos, queremos ganarlo todo y para ello hay que llegar hasta donde seamos capaces de llegar. Para el Sevilla queremos de lo bueno, lo mejor", continuaba. Y desdeñaba su propio "optimismo" ante la evidencia de la realidad de un Sevilla pujante: "Las bases están puestas y la cabeza visible no va a permitir que nadie se salga de esas líneas trazadas para el crecimiento de esta entidad. Los resultados están ahí y lo importante es seguir con estas ganas, con estos magníficos profesionales que no están dando gloria y superarnos hasta donde seamos capaces de llegar. No va a ser por falta de ganas, constancia, trabajo y seguimiento. Nadie puede parar, nadie puede descansar".

De descansar poco sabe Monchi, que ya está metido de lleno en la planificación del nuevo Sevilla. Debe haber muchos cambios, y no sólo por los tres hombres que han lucido el brazalete de capitán y que se van con honores del club, Vaclík, Escudero y Franco Vázquez. Habrá ventas, aunque ahí fue remiso Castro. "El mercado será el que sea. Tenemos una línea a seguir muy definida de muchos años, si tenemos que vender para crecer lo haremos, pero no tenemos la necesidad ni la obligación de hacerlo y lo demostramos el año pasado con ofertas importantes en verano y en diciembre", dijo sobre las ofertas rechazadas por Koundé (55 millones de euros) y En-Nesyri (unos 30 millones)".

Pero, según Castro, "el mercado dirá al final qué es lo más conveniente". Con un matiz, la solvencia del director general deportivo: "Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos al número uno en esto, que es Monchi, que seguro que va a tener opciones para mejorar la plantilla. Lo importante es hacerla lo más competitiva posible para no salirnos de ese camino ya iniciado, para tener el campamento base en Champions, que es vital para nosotros. Mantenerse es difícil, pero nosotros queremos superarnos". Y para eso cuenta con el dúo ideal, los dos sherpas para sobrevivir en el Himalaya.