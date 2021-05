El balance de José Castro: "Queremos ganarlo todo"

José Castro ha realizado un profundo y prolijo repaso de la temporada del Sevilla, con su ristra de récords, los 77 puntos, los 24 triunfos ligueros y el porcentaje más bajo de goles encajados de la historia, lo que lo impelió a dar un adjetivo para el curso pasado: "Extraordinario". Pero el presidente del Sevilla asegura que ya trabajan para seguir "aspirando a todo" y para "alcanzar más gloria".

En más de media hora, habló de "la meritocracia de ir a por hitos muy importantes", en contra la Superliga, de un Sevilla que "siempre consigue más" de lo que le correspondería por presupuesto económico. "Algo tendrá este equipo, esta afición y este club, que hace cosas que otros no son capaces de hacerlas con los mismos medios", recalcó.

"Hay que darle un valor máximo a nuestra temporada y ponerla en valor", comenzó en una larga entrevista concedida a SFC Radio. "Con resultados, con récord de puntos y de victorias… Con toda la competición que hemos tenido desde que ganamos la UEFA Europa League, casi sin descanso, haciendo un esfuerzo extraordinario para tener unos resultados extraordinarios. Hemos estado cinco jornadas antes clasificados para Champions, que no ha ocurrido nunca en la historia, además de ser el segundo año que entramos en Champions por la Liga (a la fase de grupos). Venimos de ganar un título y hemos conseguido estos resultados en una temporada tremendamente difícil y exigente y tenemos que estar felices", aseguró el dirigente utrerano.

El presidente del Sevilla valoró muchísimo la segunda clasificación consecutiva para la Champions, por lo que significa de establecerse en la élite, deportiva y económica, de Europa: "El crecimiento importante es poner el campamento base en la Champions. Solo así, en cinco o seis años tendremos esos argumentos para poder pelear por otras grandes cotas. Eso es para mí lo verdaderamente importante para poder soñar con la gloria".

Poder luchar por la Liga

Castro reconocía que el Sevilla ha estado metido en la lucha por el título de Liga esta temporada recién concluida, pero le ha faltado un poco, y que ese poco llegará con la continuidad en la Champions: "Este año ha habido momentos en que hemos estado cerca de pelear la Liga, pero creo que para eso debemos tener ese proceso de varios años en Champions, con un equipo más consolidado. No sé si lo lograremos o no alguna vez, pero hay que ir teniendo ese proceso de ir perdiendo alguna, aunque intentando pelearla".

Para ello, promete continuidad sin receso en el proceso de exigencia y crecimiento: "Nosotros no vamos a parar, somos tremendamente ambiciosos, queremos ganarlo todo y para ello hay que llegar hasta donde seamos capaces de llegar. Para el Sevilla queremos de lo bueno, lo mejor", continuaba.

Con la idea de sentar las bases en la Champions, añadió: "Yo soy optimista por naturaleza, pero hay algo que no engaña a nadie. Las bases están puestas y la cabeza visible no va a permitir que nadie se salga de esas líneas trazadas para el crecimiento de esta entidad. Los resultados están ahí y lo importante es seguir con estas ganas, con estos magníficos profesionales que no están dando gloria y superarnos hasta donde seamos capaces de llegar. No va a ser por falta de ganas, constancia, trabajo y seguimiento. Nadie puede parar, nadie puede descansar. Esta línea tiene que ir siempre a lo máximo".

Elogio a Lopetegui

Julen Lopetegui y su cuerpo técnico tienen muchísimo que ver en este éxito continuado. "Tenemos la suerte de tener a un magnífico entrenador", dijo, para remontarse al inicio de este proyecto. "Sin duda Lopetegui nos ha sorprendido a todos. No tenía el beneplácito de la mayoría. La apuesta de Monchi, del presidente y del consejo por él fue máxima y los resultados están ahí. No sólo lo que se ha conseguido, sino que aspiramos a todo y eso es porque tenemos al mejor técnico. Es un líder en el vestuario y se ha metido de lleno en nuestra idiosincrasia. Su capacidad es lo más importante y seguro que va a seguir demostrándola. Ojalá seamos capaces de darle el mejor equipo para esa ambición que él tiene y que se ha sumado a esa ambición del club en el que está, que le exige para seguir consiguiendo hitos importantes.

Castor continuó dando argumentos en pro de Lopetegui, también el lado humano. "Los resultados lo avalan, su día a día, su continuo pensar en la entidad, su locura continua por mejorar... Es un tipo serio, trabajador, sin dobleces... Hemos tenido mucha suerte y por eso lo hemos renovado, porque creemos que es entrenador para muchos años y para el futuro del Sevilla FC. Está en el club ideal para seguir triunfando".

En contra de la Superliga

La meritocracia, el luchar por hitos más grandes que los que marcarían los presupuestos, van contra la Superliga de Florentino. "La Superliga ya la tenemos, es la Liga. Es potente y que cada vez crece más. Nos ha dado la oportunidad de estar en Europa continuamente y de ganar esas copas, que no existen en ninguna parte del mundo, solo aquí. Eso nos lo ha dado nuestra súper Liga. Aspiramos a mantenernos en Champions y esa es la verdadera Superliga, la Liga española. Creemos en el esfuerzo y en la constancia, en la meritocracia. Todo eso no iba con la Superliga para algunos. Creemos que no sería justo".

El mercado y Jesús Navas

Un asunto trascendental es el inicio del mercado de fichajes. Castro pidió tranquilidad. "Esto acaba de terminar, hay que esperar. El mercado será el que sea. Tenemos una línea a seguir muy definida de muchos años, en que, si tenemos que vender para crecer lo haremos, pero no tenemos la necesidad ni la obligación de hacerlo y lo demostramos el año pasado con ofertas importantes en verano y en diciembre. El mercado dirá al final qué es lo más conveniente y hay que tener en cuenta que nosotros tenemos al número uno en esto, que es Monchi, que seguro que va a tener opciones para mejorar la plantilla. Lo importante es hacerla lo más competitiva posible para no salirnos de ese camino ya iniciado, para tener el campamento base en Champions, que es vital para nosotros. Mantenerse es difícil, pero nosotros queremos superarnos", decía Castro sobre el mercado de verano.

Sobre la planificación se paró en Jesús Navas, que seguirá siendo un pilar del proyecto, pese a que termina contrato: "Sin duda. Jesús Navas es leyenda y un jugador extraordinario. No lo ha llamado Luis Enrique ahora, pero no pasa nada, es un gran jugador y profesional y conociéndolo igual puede volver a ir, que ahora viene el Mundial y él es un chaval. Estamos pendientes de la renovación, espero que todo vaya bien y que continúe con nosotros todos los que años que sea capaz vistiendo la camiseta del Sevilla y defenderla con ganas, con brío y con esa calidad que atesora nuestro Jesús Navas".

Un vestuario y una cúpula detrás

Uno de los secretos del Sevilla es el la unión del vestuario y el apoyo de la cúpula ejecutiva, según dijo Castro. "El llevar ese vestuario, que es parte del entrenador, sus técnicos y el director general deportivo, y por qué no decirlo, también del presidente y del vicepresidente que están animando y llevando a ese grupo, es difícil. Pero es un grupo extraordinario. Y es una de las bases par sobrellevar esa exigencia, esas ganas, ese sufrimiento, esa manera de llevar los partidos, sabiendo que somos muchos los que estamos detrás, para que sepan cómo sentimos, cómo vivimos las derrotas, las victorias, los resultados del equipo, para que le echen no sólo la profesionalidad que atesoran, sino las tremendas ganas que le echan a lo que para nosotros es lo más importante: el Sevilla Fútbol Club".

El regreso del público

José Castro prosiguió hablando sobre el regreso del público al fútbol: "Creo que es justo que vayan volviendo a los campos de fútbol, porque en otros deportes de masa se está viendo ya público y creo que los estadios serían lugares adecuados, lógicamente con sus medidas para que todo sea saludable. Yo creo que en las últimas jornadas pudo haber público, o al menos esos 5.000, pero eso ya no tiene arreglo, hay que mirar al presente y un futuro rápido. Estamos en un momento en que no sabemos qué hacer, si vender el abono tradicional, si vender entradas, si medio abono… Estamos estudiando posibilidades y las autoridades sanitarias deberían ir aclarando un poco el matiz del seguimiento de qué debemos hacer. La realidad es que los sevillistas ya tienen ganas de tener su abono, de volver a saber que pueden volver al Sánchez-Pizjuán a disfrutar de su equipo, de sus colores, de nuestro sentimiento y a disfrutar y a veces sufrir con nuestro equipo, pero eso es lo que lleva ese sentimiento por el Sevilla Fútbol Club".

Sobre la gestión económica del club

En plena pandemia, el Sevilla está saneado, ha ganado un título y ha firmado dos clasificaciones Champions consecutivas. El colchón económico ha soportado las consecuencias del Covid-19. "Sin duda las gestiones anteriores nos han dado fuerza y solvencia para el problema de la temporada pasada. Hemos perdido mucho dinero también, pero es verdad que hemos podido paliarlo mejor que otros por esas buenas gestiones anteriores. Vivimos un momento complicado y preveo que este mercado también puede ser complicado por la gestión económica actual", comentaba el máximo mandatario nervionense, a la vez que añadía que "está claro que, si los grandes que tenemos por delante en la Liga tienen presupuestos entre dos, tres y cuatro veces más, es evidente que, si quedamos a tres, cuatro, seis puntos, es que nuestra labor económica-deportiva ha sido extraordinaria, no hay ninguna duda de eso".

El lado humano, la visita a Rafaela

Fue a través del Diario de Sevilla como se conoció la visita de José Castro a visitar al hospital Sagrado Corazón a una señora que quería ver al presidente del Sevilla antes de morir. "Los hijos querían que hiciese una llamada, pero cuando vi la carta me fui al Sagrado Corazón, a la habitación 225. Encontré a una señora que estaba mal, pero con una cara de ilusión tremenda cuando me vio. Le agarré la mano y le dije que iba a salir de ahí y que el Sevilla estaba con ella. Vi la ilusión que le hizo que le regalara una camiseta y eso no se puede explicar con palabras, no caben. Estaba viviendo sus últimos momentos, pero no hay dinero para conseguir ver esa expresión y esa sonrisa. Estaba tan mal como emocionada porque lo último que había pedido es que alguien del Sevilla estuviera allí con ella en sus últimos momentos. Eso no tiene precio, el fútbol genera estas sensaciones".

Mensaje a la afición

Al hilo de ese episodio tan emotivo, Castro quiso enviar un mensaje de esperanza al sevillismo en medio de esta situación de incertidumbre que sigue provocando la pandemia de Covid-19. Y lo extrapoló también al crecimiento deportivo del Sevilla: "Que tengan fe. La palabra fe es muy importante, mueve montañas. Que la tengan con un proyecto solvente, organizado, con ganas de conseguir cosas importantes con profesionales extraordinarios. Esto sólo puede ir hacia arriba. Las bases están puestas y nadie se saldrá de ahí para conseguir hitos importantes deportivos que den felicidad a nuestra entidad y a nuestra historia para que las futuras generaciones lo puedan disfrutar".

También tuvo un mensaje a los sevillistas jóvenes que han visto sólo victorias. Tras recordar la figura de Roberto Alés, aseguró: "Esto es producto de todo el sevillismo en general, de todos los que hemos estado sufriendo tantos años, pagando abonos... Yo se lo digo a la gente joven con 20 ó 25 años: ustedes están viviendo la parte bonita, la parte de los triunfos, pero hay mucho sufrimiento de los que hemos soportado el cariño al club.

Ahí lo hiló con los grandes accionistas. "No nos olvidemos de los grandes accionistas. Los grandes accionistas hemos hecho siempre un esfuerzo importante para la entidad, y seguimos haciéndolo, hemos hecho un pacto. Primero que nada era lo mejor para el Sevilla. Todo lo que estamos consiguiendo y lo que nos queda por conseguir hay que conseguirlo con tranquilidad, no con movimientos que puedan alterar el ritmo de una entidad, y lo dicen los resultados, no mis palabras, que va con una línea ascendente. La estabilidad es muy importante y la dan los grandes accionistas".