El Chelsea, una opción potente para Koundé

De momento hay mucho ruido y pocas nueves en torno a las tentativas que está recibiendo Jules Koundé, que ha dejó clara su intención de moverse este verano a un gran potentado europeo. Esa ambición del joven central francés choca con la pretensión del Sevilla de venderlo en proporción a su proyección, como muestra que ya rechazase 55 millones de euros, la oferta más grande llegada nunca a Nervión, por él en septiembre pasado. Pero ahora surge desde Inglaterra una opción potente, si se confirma lo apuntado por The Sun.

El rotativo británico asegura que el Chelsea ha puesto sus ojos en Koundé. Ítem más, que el vigente campeón de Europa, el club que más gastó la temporada pasada, pero también el que más ingresó, está dispuesto a realizar una gran oferta, no una tentativa a la baja.

Ahí sí se unirían los dos deseos por ahora chocantes de el Sevilla y Koundé. La tentativa del Tottenham, apuntada también desde Inglaterra, ni colmaría deportivamente al central, al estar fuera de Champions y de Europa League esta campaña -jugará la Conference League-, ni podría llegar a lo que quiere el Sevilla por él.

Thomas Tuchel, el artífice del gran éxito en la Champions del Chelsea, quiere rejuvenecer a su equipo. Y lo mismo que ha puesto sus ojos en el jovencísimo medio centro del Rennes Eduardo Camavinga, también quiere apuntalar la zaga con Jules Koundé, según la infirmación británica.

Otra cosa es que cuaje una oferta que supere los 70 millones y se acerque a los 80 de la cláusula de rescisión del futbolista. De no ser así, y si el Chelsea tienta a Koundé, podría darse un choque de intereses entre el Sevilla, que entiende que no puede malvender a un valor como el joven internacional francés, y el futbolista, que asimiló no ir al Manchester City ante la opción de que este verano sí se le brindara una salida plausible.