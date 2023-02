Bono, sobre su posible salida: "No era el momento"

Si hay un jugador en el Sevilla del que no se puede dudar de su compromiso con el club, ése es Yassine Bounou. El portero canadiense de origen marroquí estará además en la gala de la UEFA a los premios The Best como uno de los tres finalistas a ser elegido el mejor portero del mundo y nadie puede poner en duda que después del Mundial ha podido salir del Sánchez-Pizjuán con ofertas del Bayern Múnich y el Manchester United, entre otros.

“Tampoco quise insistir porque no lo sentía. Al principio se habló con algunos equipos, pero con mi representante no sentía que era el momento para ir a decirle a Monchi que necesito salir, buscar la posibilidad, habla con mi agente… no lo sentía. Por la situación, primero, donde estábamos, no sentía salir en un momento así. Tampoco me gusta forzar las cosas. Si viene alguien que el Sevilla está contento, es otra situación, pero que yo vaya… no, no”, comentó el guardameta en una entrevista a PTV Sevilla.

“Estoy contento aquí, siento que los mejores futbolistas son los que responden a las necesidades del lugar donde están contratados antes de las necesidades personales. El crecimiento no está en ir a no sé dónde, sino en estar en un lugar que te puso en un lugar privilegiado y tienes que seguir dando lo mejor para responderle”, insistía.Bono ha vivido una situación parecida a su compatriota Youssef En-Nesyri, que tuvo la oportunidad de dar el salto a la Premier League con la oferta del West Ham y también con una propuesta del Niza francés.

“Lo que pasó con Youssef, igualmente. Sentíamos que se podía dar más aquí, que no era el momento de salir, sabiendo todo lo que vivimos en este club. Más ahora, que estamos en una situación que no merece un club como el Sevilla. A focalizarse aquí y trabajar, nada más”, subrayó Bono.