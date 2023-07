Braulio confirma que era el elegido por el Sevilla: "Estuve muy cerca; quizá tendría que haberme ido"

Mucho se habló del proceso de selección que el Sevilla FC protagonizó para dar con el candidato perfecto para sustituir a Monchi. A la desesperada, el consejo de dirección negoció con varios directores deportivos antes de cerrar la contratación de Víctor Orta, con negativas que la afición no entendió muy bien.

Una de ellas fue la de Braulio Vázquez, director deportivo del Osasuna, que fue la primera opción del Sevilla a tenor de la cronología de los hechos. Pero el técnico gallego rechazó la oferta nervionense, por lo que José Castro lo intentó después con David Cobeño, del Rayo Vallecano, que también dio la negativa por respuesta.

Braulio, según ha dicho, quizá se arrepiente algo de su decisión tomada, según dijo este martes en la presentación con el club rojillo de un futbolista, José Arnaiz.

"Fue complicado ese fin de semana. Estaba en Pamplona y que venga un club tan grande, es difícil; que me deje llevar por un tema emocional, también es complicado. Pueden pensar que fue falta de ambición, pero también estaba la lealtad que tengo hacia el club, era muy complicado", ha dicho Braulio.

"Noté como una presión desmedida, al final, cuando mucha gente de fútbol no lo entiende, entiendo que las prioridades de la vida, o cuando llamas a algo ambición, para mí jugar la final de Copa con Osasuna es tener ambición, ir a Europa con Osasuna es tener mucha ambición. Entiendo que ser feliz es una ambición que tiene uno día a día, creer en un proyecto. El Sevilla, supongo que toda esa gente de ese club tan grande que ha llamado a la puerta, entiendo que esa lealtad que le tengo a Osasuna a ellos le gustaría que la tuviese con ellos. Ojalá algún día pueda trabajar en el Sevilla, no lo niego. Igual no era el momento, es un club enorme, una ciudad increíble, todo lo que puedo decir es maravilloso, pero decidí quedarme aquí", añadió.

Pese a que Castro insistió en su presentación que Orta era la primera opción, Braulio confirmó que fue él quien decidió decir que no al Sevilla, por lo que confirma que era el elegido. "Estuve muy cerca de irme. A veces, si pensara con la cabeza, igual me tendría que haber ido. Mucha gente de fútbol me lo reprocha, mi mujer me ayudó no mojándose, porque ella sabe como estoy aquí. La gente que me quería, Jagoba me llamó, la gente del club... me tocaron la vena emocional y me ganaron así, porque a nivel económico y de posibilidades, un club tan grande, el Valencia también es un club grande, se lo que es trabajar en ese tipo de clubes".