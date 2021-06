Bryan Gil y Pozo son llamados para el amistoso de la selección sub 21 con Lituania

Los sevillistas Bryan Gil y Alejandro Pozo y el bético Juan Miranda están en la convocatoria de veinte jugadores que ha tenido que improvisar Luis de la Fuente para que la selección española sub 21 sustituya a la absoluta en el partido amistoso del martes ante Lituania, tras el intento frustrado de la Federación de cancelarlo por positivo en coronavirus de Sergio Busquets.

La normativa UEFA mantiene el partido amistoso programado para el martes en Leganés, en el estadio Butarque, que debería ser el segundo y último test de España antes de la Eurocopa 2020 y que no podrán jugar los futbolistas de la absoluta, confinados en la Ciudad del Fútbol a la espera de nuevos test.

El positivo de Busquets provoca el aislamiento de los 23 internacionales que permanecen en la concentración de la selección en Las Rozas, tras dar todos negativo, y el cuerpo técnico encabezado por el seleccionador Luis Enrique Martínez.

Desde que se le comunicó a Luis de la Fuente que debía convocar a jugadores de la selección sub 21 para disputar el partido ante Lituania, la Federación intentó localizar a futbolistas que acaban de ser eliminados del Europeo de su categoría y ya disfrutaban de sus vacaciones. En el caso de Pozo, además, no había participado en la fase final del Europeo sub 21, con lo que sus vacaciones habían empezado hace dos semanas, a la finalización de la Liga.

Finalmente ha citado a veinte, todos ellos estuvieron en la segunda parte del Europeo sub 21 y cayeron en semifinales ante Portugal el pasado 3 de junio.

De los jugadores que estuvieron en el torneo se quedan fuera Adrià Pedrosa (Espanyol), Alejandro Francés (Zaragoza), Oihan Sancet (Athletic Club) y Fer Niño (Villarreal) y se incorpora Alejandro Pozo (Sevilla).

Los futbolistas seleccionados quedarán concentrados este lunes en Madrid.

La lista de veinte convocados la integran:

Porteros: Josep Martínez (Leipzig), Álvaro Fernández (Huesca) y Iñaki Peña (Barcelona)

Defensas: Óscar Gil (Espanyol), Óscar Mingueza (Barcelona), Juan Miranda (Betis), Jorge Cuenca (Villarreal), Hugo Guillamón (Valencia) y Alejandro Pozo (Sevilla).

Centrocampistas: Marc Cucurella (Getafe), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Gonzalo Villar (AS Roma), Fran Beltrán (Celta de Vigo), Manu García (Sporting) y Antonio Blanco (Real Madrid).

Delanteros: Brahim Díaz (AC Milan), Abel Ruiz (Sporting de Braga), Bryan Gil (Sevilla), Javi Puado (Espanyol) y Yeremy Pino (Villarreal).