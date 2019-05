Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, ha mostrado este martes su disconformidad con el horario fijado por LaLiga para el partido ante el Athletic de este sábado (16:15) en el Sánchez-Pizjuán, en el que el cuadro nervionense apura sus opciones para estar en la próxima edición de la Champions League.

“No nos gusta a nadie, pero bueno, tenemos que aceptarlo. Los horarios son para todos… aceptamos, pero no podemos entender que se juegue ese partido a las cuatro y cuarto en Sevilla. Había otros horarios para haber fijado el partido. No estamos contentos ninguno, pero lo dicho, hay que jugarlo y no justificar nada más”, ha comentado el entrenador utrerano en una visita organizada por la Fundación Sevilla FC a Isla Mágica dentro del programa Sácale partido al cole.

El Sevilla primero y el Athletic después han expresado formalmente a LaLiga su malestar por el horario escogido debido a las altas temperaturas que se registran en Sevilla en esta época del año. En un principio, el encuentro estaba señalado para las 20:00 horas, franja horaria en la que se iban a disputar todos los partidos con los equipos implicados en la clasificación europea, pero después los adelantó a las cuatro y cuarto de la tarde.