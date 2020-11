Carlos Fernández: "Estoy contento de ir entrando, pero quiero más"

Carlos Fernández ha vivido un verano y un principio de otoño extrañísimos en los que estuvo a punto de salir del Sevilla hasta el último día de mercado. Así lo reconoció el propio futbolista en SFC Radio, el medio oficial del club en el que habló de sus sensaciones y sus nuevos retos.

"Lo he llevado día a día -reconoció del periodo de fichajes-. Ha sido un mercado raro para todos y ha habido un poquito de revuelo en torno a mí. Las cosas hasta que no suceden no se pueden dar por hechas. Es verdad que hubo en un momento la opción de salir, pero no se dio y hay que estar centrados en el hoy en el Sevilla. Dejo atrás todo lo que ha pasado porque ya no sirve de nada recordarlo", solicitó el jugador.

El delantero de Castilleja de Guzmán es el primero en ser consciente de que su situación no era la idónea, que no fue una pretemporada normal. "Es un proceso, adaptarte y llegar después de lo pasado en el verano. Es complicado tener la cabeza en un mismo sitio, pero una vez que quedó todo atrás, había que coger una buena forma física, absorber todo eso que pide el míster para ponerlo al servicio del equipo y dar mi mejor rendimiento para cuando él lo crea oportuno. Estoy contento de ir participando y entrando, pero quiero más y para eso tengo que seguir mejorando en cada entrenamiento. En eso estamos".

El futbolista, sevillista desde pequeño y canterano durante años antes de sus distintas cesiones, habló de cómo suele separar los ámbitos personal y profesional: "Hay dos Carlos Fernández. Uno es el aficionado, que lleva toda la vida siendo sevillista y abonado y que ha ido con sus padres al campo. Luego está el profesional, que quiere jugar, dar su máximo nivel y se juntan un poco los dos. Las ganas del futbolista y el hacerlo en su casa, del aficionado. A cualquier canterano que se le haga esta pregunta dirá lo mismo, y si es triunfando en aquí pues mucho mejor".

Jesús Navas, la referencia eterna

Además, habló del dorsal 16, de Puerta, y de Jesús Navas... que parece eterno. "Como canterano, uno sabe lo que es el 16 para este club y lo importante que ha sido y sigue siendo la figura de Antonio para tantos niños, que sueñan con hacer con lo que hizo él. Ahora lo lleva Jesús y al ritmo que va creo que me voy a retirar yo antes que él y va a estar complicado, pero aunque no lo lleve, sé bien lo que significa. Creo que Jesús lo honra muy bien".

Los inicios en la cantera: "Uno recuerda esos desplazamientos con mi madre, que era la que me traía. Tantas categorías y tantos momentos, porque todo eso es muy largo, con momentos de dificultad y lesiones. Todo es necesario para hacerse y creo que ese Carlos Fernández de hace unos años no tiene nada que ver en lo futbolístico ni en lo personal con el de ahora".

El deseo de hablar en el campo: "Cuando en el camino surgen adversidades de todo tipo y ya no solo deportivos, con lesiones que te generan dudas sobre el futuro, siempre soy una persona que ha intentado vivir el presente y no pensar más allá. Preparándome para lo que venga pero disfrutando del hoy. El presente ahora es el Sevilla, estoy contento por poder disfrutar de cada día e intento aumentar mi nivel para estar preparado y, cuando me toque, hablar en el campo".

La personalidad de Lopetegui: "Julen es una persona natural y normal. Es cercano con la gente y le gusta estar cerca del jugador, pero luego no se habla más allá. Hablamos de fútbol, de los partidos que vienen... Es algo bueno que seamos tantos y haya tanta competencia, porque con tantos partidos vamos a necesitar de todos y hay una gran plantilla para afrontar los retos que hay por delante".