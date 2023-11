Castro: "Algunos futbolistas tuvieron un mal día; otro día tendrán un buen día..."

José Castro, presidente del Sevilla, ha defendido la figura de Diego Alonso después del descalabro tras el PSV Eindhoven, que ganó 2-3 remontando los goles de Sergio Ramos y En-Nesyri. El entrenador uruguayo dijo sentir el apoyo del club y el máximo dirigente lo corroboró.

"Diego Alonso no está en duda, creemos que es buen entrenador y que está haciendo bien las cosas. No estamos teniendo ni suerte ni acierto. Hoy algunos futbolistas han tenido un mal día, otro día tendrán un buen día. Estamos cabreados, enfadados... Como está la afición y como estamos todos. Pero bueno. Hay que echarla al suelo. Tranquilidad y trabajar. No hay otra", fijo Castro en Movistar Liga de Campeones.

Diego Alonso, previamente en la rueda de prensa, dijo sentir el respaldo de los dirigentes, así como de Víctor Orta, el directo deportivo, que estaba presente en su comparecencia. El técnico asumía su responsabilidad tras la derrota. "La culpa es mía", decía el charrúa, que asegura que se siente respaldado por la gente del club. "Sí, lo siento. Fortísimo. Muy fuerte. A Pepe y a José María, como el de Victor (Orta), y el respaldo de los futbolistas. Me siento respetado y respaldado", explicó.