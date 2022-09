Castro: "Julen Lopetegui es el entrenador del Sevilla, sin más"

José Castro ha atendido en el hotel de concentración del Sevilla en Copenhague a la prensa desplazada para el partido de la segunda jornada de la Champions. El presidente sevillista quiso centrarse en un partido que calificó "no importante, importantísimo". "No hemos empezado la Champions bien, perdiendo con un potente City y después de la victoria del otro día el equipo tiene que venir arriba y tenemos una posibilidad de ir por este partido y ganarlo".

Sin embargo, el dirigente utrerano tuvo que responder a la gran pregunta del sevillismo. ¿Hay confianza del comité de dirección, del consejo de administración, en la continuidad de Julen Lopetegui? "Julen Lopetegui es el entrenador del Sevilla, sin más", dijo algo seco. "Julen Lopetegui es el entrenador del Sevilla, y diga lo que diga cada uno va a tener una opinión diferente. El Sevilla tiene que abstraerse, tiene que ser un grupo, tiene que estar unido y tenemos que abstraernos de cualquier otra cuestión que no sea intentar ganar cada partido", incidió al ser insistido.

Además, abogó por esa unión que emana ya desde el vestuario del Sevilla: "La plantilla está con el entrenador, todos vamos a una y vamos a intentar cambiar esta dinámica y a intentar ganar este partido, que es más importante". También confió en el triunfo de Cornellá como clave. "Este partido debe cambiar la dinámica, la plantilla, en la que confiamos enormemente, tiene que ir a más y esperemos que sea la primera victoria de muchas".

¿Y las reuniones que ha habido sobre el futuro de Lopetegui? Ahí salió algo por la tangente. "El fútbol ya sabemos cómo es, pasamos de tres o cuatro temporadas muy buenas a un inicio muy duro, complicado, con un calendario exigente después de tres partidos en los que no fuimos capaces de conseguir la victoria, y luego llegaron este Barcelona y el City. Un calendario complicado. Son momentos en los que hay que sobreponerse y estoy confiado absolutamente en que el Sevilla va a salir de ahí y va estar en el lugar en que le corresponde".

"Cuando un equipo empieza la temporada y no salen las cosas hay nerviosismo. Pero el equipo tiene que ir a más y esperemos que haya sido la primera victoria de muchas", dijo Castro.

El presidente quiso poner el horizonte en un medio plazo por las circunstancias del mercado: "Contentos no podemos estar si la temporada no ha empezado bien. Partidos que podían haber terminado en victoria no tuvieron ese resultado, por una razón u otra. Tenemos que mejorar, esto acaba de comenzar, queda mucho tiempo, ha habido que han llegado más tarde o no han llegado en la mejor forma. Pero llegará un momento que el conjunto responda a lo planificado y seguro que vamos a hacer una buena temporada".

Y también quiso ser positivo: "Optimistas hay que ser siempre en el fútbol. Además el optimismo no es sólo una palabra. Tenemos la cuarta plantilla de más nivel económico de España, por lo tanto tenemos una buena plantilla seguro. No hemos empezado bien pero esto tiene cambiar y cada uno tiene que estar en su lugar. Que es díficil, que cuesta trabajo, que hay que esperar a que todos los elementos estén sincronizados, pero seguro que estaremos en nuestro nivel real".

"Estoy acostumbrado a todo tipo de situaciones. Es verdad que en los últimos años no hemos tenido un comienzo como este. Pero así está el fútbol español, la competitividad es cada vez más grande y por eso hay que valorar lo que hemos hecho en las tres anteriores temporadas", matizó.

La dificultad del Parken Stadion: "Ya hemos visto los resultados de equipos españoles aquí, donde no ha ganado nadie. Pero eso no tiene nada que ver, nosotros tenemos que ir a ganar este partido y sobre todo tenemos que disfrutar de la Champions. Si bien es verdad que es la tercera temporada consecutiva que jugamos la Champions no siempre fue así y ahora lo estamos. Cuesta mucho estar en ella y ahora tenemos que disfrutar de estos partidos. El nivel que ha cogido el club es que en las últimas ocho temporadas seis ha estado en Champions y hay que ir por todas".

El Copenhague, cuidado: "Parece el equipo más flojito y hay que ganar, pero hay que tener cuidado, porque el año pasado era el grupo más flojito y mirad lo que pasó. Es un partido importante, el equipo viene con una dinámica diferente y tenemos que conseguir ese resultado positivo para seguir manteniendo nuestras opciones en Champions".

José Ángel y Kike Salas. "Es un orgullo que dos futbolistas criados en la cantera, que sienten el escudo como nadie, hayan sido artífices de esta importante victoria que sirvió para cambiar la dinámica. Ojalá sigan teniendo minutos y que otros canteranos lleguen al primer equipo"

Penaltitos, dos van ya: "Con el Osasuna, cuando el equipo estaba mejor, nos pitaron un penaltito. No hemos estado bien, eso es una realidad, pero eso no quita que la plantilla esté bien sincronizada y vaya a más, no tenemos duda de eso. El otro día me enfadé aún más, traía un cabreo enorme, porque el árbitro mete al Espanyol en el partido con ese penalti. Yo ya no sé cómo decir que haya un criterio arbitral, ni cómo pitan ese penaltito, un jugador que está de espaldas, que está cayendo, y el VAR no ayuda. Parece ser que

Poca efusividad al saludar a Lopetegui: "Son circunstancias del momento. En el palco se está a cinco mil revoluciones, y más después de ir 0-3 y cómo se puso el partido. Yo llegué alterado, pero los saludos son normales y no tiene mayor importancia".