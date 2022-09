Raúl de Tomás, al Rayo y sin Mundial: el extraño caso de RDT y el Sevilla

Ya es oficial. El Rayo Vallecano ha anunciado este martes que Raúl de Tomás vuelve a Vallecas, donde ha firmado un contrato por cinco temporadas, hasta 2027. Se pone fin así a uno de los culebrones del verano, con una resolución de lo más extraña. El Espanyol apenas cobrará 8 millones de euros más tres en variables por el último Trofeo Zarra español, cuando su cláusula originalmente era de 75 millones, y el delantero madrileño se queda sin jugar hasta enero y sin Mundial. Se cierra extraño caso que ha dejado incluso duros mensajes de ex jugadores del Espanyol contra RDT.

El Sevilla fue vinculado durante gran parte del verano con Raúl de Tomás. Sin embargo, este diario consultó a fuentes solventes más de una vez y en ningún caso ofertó por el delantero internacional, máximo goleador español de la Liga 21-22 con 17 goles en 34 partidos, al alimón con Iago Aspas, que presentaba un peor coeficiente, al marcar esos 17 tantos en 37 jornadas. En la Liga Smartbank 20-21 marcó 23 en 37 encuentros, siendo clave para el ascenso del Espanyol.

No sólo eso, sino que apenas lo tentó. No entraba en los parámetros ni de Monchi ni de Lopetegui, por su personalidad y su alto precio ni por su perfil: poco sacrificio colectivo, excesivo individualismo, como contrapeso a su indudable talento y calidad técnica y su olfato goleador.

Nunca hay que fiarse de la gente con aún usa gomina — Moisés Hurtado Pérez (@moi_hurtado) September 12, 2022

RDT ha protagonizado una crisis en el Espanyol. Y, curiosa e indirectamente, también un cisma de una parte de la afición contra la dirección deportiva y el comité ejecutivo del Sevilla por entender que uno de los grandes errores de la planificación fue no fichar al delantero del Espanyol. Se apremiaba a Monchi para que no se le adelantara nadie... Y al final se ha ido al Rayo fuera de plazo y se queda sin jugar hasta enero y, por tanto, sin Mundial.

Monchi fue preguntado por Raúl de Tomás durante su balance de la planificación. Ahí sí reconoció que el Sevilla tentó a Lucas Boyé en serio. "Han salido 15 nombres más… Ayer leí Mario Hermoso. Cuando un nombre sale en la prensa no significa que fuera una opción. El de Lucas Boyé sí era una opción y es un perfil muy parecido al de Dolberg".

Uno es mala suerte y el otro no tanto. Pero los dos delanteros que más pedía la afición del Sevilla a Monchi este verano: Sadiq no jugará en toda la temporada (cruzado rodilla) y RDT ha fichado por el Rayo y no jugará hasta enero. Resumen: Monchi sabe cosas que nosotros no. pic.twitter.com/PEvvT82Pgi — Albert Osuna (@albertosuna_) September 12, 2022

En cambio, negó en rotundo que hubiera pretendido a RDT. "No ha sido una opción ni tampoco una petición de Lopetegui. Voy a poner un ejemplo. Te gusta Benzema, sí; has pensado en Benzema, no. Con Raúl de Tomás pasa lo mismo, ni lo hemos barajado porque no entraba en los parámetros económicos que pensábamos necesarios para traer a un delantero".

Las razones que pueden explicar la situación entre Raúl de Tomás y el RCD Espanyol y su traspaso al Rayo Vallecano por 8M€ fijos + 3M€ en variables.Me gustaría exponer cronológicamente todo lo que yo, como periodista, he ido conociendo y contrastando #RCDE pic.twitter.com/fKhKkQy1kv — Joan Camí (@JoanCami) September 12, 2022

Por entonces, cuando el Sevilla ofertó por Lucas Boyé y finalmente se hizo con Dolberg cedido, al final del verano, el precio de RDT ya se había devaluado muchísimo y podría estar sobre 20 millones de euros, tras ir devaluándose durante un verano en el que apenas hizo pretemporada por sus graves problemas disciplinarios en el Espanyol.

Ese precio incluso ya era inferior de lo que invirtió el Espanyol en él cuando lo fichó por 22.5 millones de euros del Benfica, en enero de 2020, apenas cinco meses después de que el club lisboeta lo fichara del Real Madrid por 20 millones de euros.

Cierra la puerta al salir. — Javi Chica (@JAVICHICAT) September 12, 2022

Fue una carísima apuesta para un Espanyol que caería meses después de su fichaje a Segunda División. Pero al final fue clave para volver a Primera División con sus 23 tantos en la temporada 20-21. Su confirmación en la Liga 21-22 lo llevó a la selección absoluta y era uno de los candidatos para ir al Mundial. Pero ahora se quedará en casa viéndolo, mientras se entrena, sin poder ser inscrito hasta enero, con el Rayo Vallecano, en el que ya empezó a despuntar cedido en un par de ocasiones por el Real Madrid.

En el Espanyol iba a dejar una herida abierta en el vestuario, en la afición, en la directiva, que optó por tapar la cicatriz malvendiéndolo fuera de plazo porque con Diego Martínez no iba a jugar ni un minuto. Ahora le llega la ocasión de reivindicarse de nuevo, pero al cerrarse su traspaso fuera de plazo, le tocará esperar a un futbolista que protagonizó calientes debates en los foros sevillistas, pero que jamás interesó de veras al Sevilla.