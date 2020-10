Satisfacción por el punto: "Hemos enseñado el gran club que somos"

Un buen punto, un partido muy serio y cierto resquemor por no haber tenido algo de más remate, eso sí, ante un Chelsea que cuenta con una defensa muy física y sobria. Esas fueron las sensaciones generales de los futbolistas del Sevilla al término del partido que abrió el Grupo E de la Champions.

Gudelj atendió a los micrófonos de Movistar Liga de Campeones al término del partido y lo hizo "contento". El serbio cuajó un partidazo frente al poderoso centro del campo blue. El centrocampista del Sevilla tuvo que ser atendido en la primera parte: "Me han cortao un poco debajo del ojo pero está bien. Hemos sumado un puntito y a seguir. Creo que hemos estado muy bien. Hemos controlado como equipo una gran parte del partido y hemos tenido mas ocasiones que ellos. Contra Chelsea, que es un gran equipo, hemos enseñado el gran club que somos y que nosotros venimos aquí para llegar lo mas lejos posible".

El medio serbio habló de disfrutar al analizar el esfuerzo realizado: "Es una de nuestras grandes fuerzas, el esfuerzo que damos en el campo. Nosotros disfrutamos así. Hemos disfrutado jugando un buen fútbol, es una pena no haber ganado. Me quedo con un poco de pena por no ganar, pero creo que podemos estar contentos por el fútbol que hemos enseñado aquí".

Ocampos fue otro de los futbolistas destacados en Stamford Bridge. "Ha sido un partido muy bueno, un gran partido en todos los aspectos. Tuvimos bastantes ocasiones y sufrimos muy poco ante un rival que se reforzó bien. Como visitante hicimos un buen partido. Tienen grandes defensores y el arquero de ellos estuvo bien, el año pasado a veces costaba entrar y vamos a seguir trabajando para mejorar ese último toque, que va a ser imoprtante esta temporada".

El argentino destacó la ventaja de jugar junto a Jesús Navas. "Para mi es un plus. Es un jugador que no para. Si sabes aprovechar los movimientos de él y lo bien que me entiendo con él vamos a tener un año como el anterior, positivo".

Una solución de emergencia, por la lesión de Sergi Gómez, y muy positiva fue la posición de Fernando como central. "Hemos hecho un partido muy bueno de nuestra parte. Tuvimos el balón, pero faltó eficiencia delante, en el último pase. Nosotros sabíamos que era un partido complicado ante Chelsea. Tuvimos muchas ocasiones, circulamos bien, pero faltó un poco más de eficacia. Tenemos que trabajar esto para mejorar en los próximos partidos. Nosotros estamos bien. Todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer dentro del campo, pero hay que mejorar alguna cosa".

Sobre su posición de central, dijo: "En los entrenamientos juego siempre también de central. Me tocó jugar como central, pero estuve hablando bien con Diego Carlos e hicimos buen partido".