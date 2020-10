Minuto 1 (0-0). El italiano Davide Massa decreta el inicio del encuentro en un vacío Stamford Bridge. El Chelsea viste con su habitual equipación azul entera y el Sevilla saca la primera, blanca con medias negras.

El Chelsea y el Sevilla abren en Stamford Bridge el Grupo E de la Champions League a partir de las 21:00. Se trata de un partido entre los dos equipos que fueron cuartos en sus respectivas ligas la pasada temporada, que coronó el equipo de Julen Lopetegui además con el título de la UEFA Europa League, dando relevo en el palmarés del segundo torneo continental al rival de esta noche, dado que el Chelsea, con Maurizio Sarri y Hazard de estrella, lo ganó en 2019.

Monchi se ha referido al partido momentos antes, en SFC Radio: "El equipo está con esa ilusión, con esas ganas y con esa motivación justas y necesarias para afrontar el partido. Ahora falta lo que te da ganar o no, que es el acierto. Pero la predisposición y los preámbulos del equipo animan a ser optimistas. Hay momentos en los que motiva al grupo no es necesario, por el ruido que generan estos partidos. Pero nunca viene mal darles un toquecito para que valoren lo que han conseguido. El once me parece perfecto porque lo ha elegido el que mejor quiere afrontar el partido".

El once inicial del Sevilla es el siguiente: Bono; Jesús Navas, Diego Carlos, Sergi Gómez, Acuña; Rakitic, Gudelj, Fernando; Suso, Ocampos y De Jong.

Es baja para el encuentro, como en Los Cármenes, Koundé, debido a que volvió de su participación con la selección francesa sub 21 contagiado de Covid-19.

También son baja el lesionado Idrissi, mientras que Aleix Vidal no está inscrito. Por ello, no pudo completar ni siquiera una convocatoria de 23, el máximo permitido para todos los partidos de la FIFA.

Entran cuatro jugadores respecto al que perdió en Granada: Gudelj por Joan Jordán; Acuña por Escudero, que ya le cedió su sitio al argentino en el minuto 11 del partido; Suso por Munir; y De Jong por Carlos Fernández.

El Chelsea forma un once inicial con Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, Jorginho; Mount, Havertz, Pulisic; y Werner.

This is your Chelsea team to play Sevilla! 👊 #CHESEV pic.twitter.com/1Zc9lBOTTI — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 20, 2020

Pita el italiano Davide Massa, colegiado de 39 años que es internacional desde 2014. Estará acompañado como auxiliares por sus compatriotas Stefano Alassio y Alberto Tegoni, mientras que en el VAR estará ayudado por el también italiano Marco Di Bello.

El Sevilla arribó a Stamford Bridge sobre las 19:30, 18:30 hora inglesa.

El Chelsea llega después de dejarse empatar en el minuto 92 ante el Southampton en Stamford Bridge (3-3). Frank Lampard reconoció que su equipo está encajando demasiados goles, aunque también dijo que es de los equipos de la Premier que menos tiros a puerta concede.

El Sevilla llega tras perder en Granada, cortando una racha de 18 encuentros invictos en la Liga desde la temporada pasada.