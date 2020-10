Julen Lopetegui se ha llevado hasta Londres a todos los futbolistas que tiene disponibles, y que ni siquiera completan una convocatoria de las actuales, de 23 jugadores. El entrenador del Sevilla no puede contar para el estreno en la Champions League ante el Chelsea con Koundé, por su positivo en Covid, el lesionado Idrissi ni Aleix Vidal, que no pudo ser inscrito en la la lista A de la UEFA por exceso de fichas de no canteranos.

En cambio, sí están rumbo a Londres Escudero, que salió lesionado del Granada-Sevilla poco más allá de los 10 minutos de juego por un golpe en la cadera, y Acuña, que lo sustituyó pese a que llegó tocado de sus partidos con Argentina, el segundo de los cuales no lo pudo jugar por estar con sobrecarga en los isquiotibiales.

📋 A Londres con todos los disponibles. 🛫#WeareSevilla #UCL — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 19, 2020

Ha sido incluido como tercer portero del equipo el canterano Alfonso, uno de los futbolistas de cantera que están inscritos en la lista B del Sevilla en la UEFA para la presente Champions League.

La lista completa es la siguiente: Bono, Vaclík, Alfonso; Jesús Navas, Diego Carlos, Sergi Gómez, Rekik, Escudero, Acuña; Fernando, Gudelj, Joan Jordán, Rakitic, Óliver Torres, Franco Vázquez; Óscar, Ocampos, Suso, Munir, De Jong, En-Nesyri y Carlos Fernández.