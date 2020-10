Un señor partido de fútbol

Una noche de las esperadas. Una de esas noches mágicas europeas en las que la afición vibra con su equipo y los jugadores dan más del 200 por ciento. El regreso a la Champions League es un acontecimiento en la historia de este Sevilla que se presenta en Londres con muchas ilusiones y algún que otro zamarrón que le ha puesto los pies en el suelo a quien no los tenía, porque hasta hace menos de una semana se escuchaban declaraciones salidas del propio club erre que erre con lo de ganar la Liga. Sueños.

Rivales con pedigrí La colección de cromos de rivales que tiene el Sevilla (Juventus, City, United, Liverpool, Arsenal, Inter, Dortmund...) se amplía con los ‘blue’

De momento, el sueño real que vive la sociedad y todo el entorno que lo acompaña es este Chelsea Sevilla, un partido de bandera, uno de los emparejamientos qua le faltaba a este club en el álbum de cromos de citas para la historia con los grandes de Europa. Juventus, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Bayern Munich, Inter, Roma, Burussia Dortmund… y así sucesivamente es cuestión de ir bajando escalones para comprobar que este equipo ha disputado ya encuentros oficiales con casi todos los clubes de Europa, esos que una y hasta varias generaciones sólo podía ver midiéndose al Real Madrid y al Barcelona porque no existían ni parabólicas ni satélites.

Nadie duda que de haber llegado dos semanas antes las sensaciones hubieran sido distintas, pero con la noticia del positivo por Covid-19 de Koundé la tarde-noche del jueves se rompía gran parte de la magia que traía este equipo imparable desde no se sabe cuándo. La derrota en Granada, la primera en ocho meses, ha amortiguado algo la euforia que rodeaba a las aspiraciones deportivas, que siguen siendo altas, de los de Lopetegui, pero esto es como todo, la ley del péndulo vuelve a reinar en las emociones del sevillismo. Ahora arriba, ahora abajo.

Afortunadamente, los profesionales están al margen de eso y trabajan para que el Sevilla rinda dentro de sus posibilidades lo mejor posible en cada momento y en cada partido. En Granada tocaba que jugaran Carlos Fernández y Sergi Gómez (por señalar sólo a dos de los titulares en Los Cármenes que no suelen serlo en el esquema de Lopetegu) y si no son capaces de mantener el nivel de competitividad del equipo ante un rival como el de Diego Martínez es que no tienen la capacidad futbolística suficiente como pertenecer a la plantilla del Sevilla.

Por ello esperemos antes de lanzar sentencias apresuradas y dispongámonos a disfrutar de un señor partido de fútbol entre dos de los clubes que más millones de euros han invertido en el presente mercado de fichajes. Lo de Abramovich y este Chelsea ya supera todos los límites, pues acercarse a los 250 millones es una auténtica burrada, mientras que superar los 50 para un equipo español tampoco está nada mal.

En términos deportivos, la aventura que inician los de Lopetegui en la Champions va a suponer a la plantilla muchísimo desgaste para la Liga, queden todos avisados. Además, el calendario que se ha apretado por el Covid-19 no da tregua alguna. Chelsea, Rennes, Krasnodar... no tiene nada que ver con una fase de grupos de la Europa League con Qarabag quatarí, Apoel Nicosia chipriota y Dudelange luxemburgués, contra algunos de los cuales fue titular Genar, un futbolista que ahora luce la camiseta del Mirandés.