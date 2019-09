El Sevilla ha presentado en la mañana de este lunes al delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, un jugador que llega procedente del West Ham inglés con muchas ganas a tenor de sus palabras ante los medios de comunicación.

El director deportivo, Monchi, y el presidente, José Castro, han presidido el acto llevado a cabo después de que el internacional azteca pasara el reconocimiento médico y firmara su contrato por tres temporadas.

“Sólo pienso cosas positivas. Es una bendita oportunidad que se me brinda, es una responsabilidad de representar a este club. Me encantaría estar ya con el equipo para adaptarme lo más rápido posible, pero debo ir con la selección. Todo el proyecto del equipo me ilusiona mucho y por eso me hizo venir aquí”, ha comentado el mexicano, que asume “la exigencia que está puesta en mí, en el equipo, en la institución... Vengo a exigirme y a sacar mi mejor versión. No espero nada menos y ella tampoco de mí. Lo voy a dar todo”, insiste.

El nuevo jugador sevillista ha desvelado que estuvo en la ciudad un par de días junto a su amigo Layún. “Estamos con constante comunicación. Nos llevamos muy bien, también las familias. Él tuvo al míster en el Oporto y vine hace un par de años a ver un partido y me quedé encantado con el equipo y con la ciudad”.

Promesas. “Me encantaría decir que voy a meter 70 goles y que vamos a ganar campeonatos, pero lo que cuenta es el rectángulo verde. Lo que puedo decir es que voy a darlo todo, voy a disfrutarlo muchísimo. Quiero hacerlo mejor que en mi otro equipo aquí en España (el Real Madrid)”

Cómo llega. “Estoy bien, estoy fino. Sabéis que a veces lo de los delanteros es de rachas, a veces puedes no estar muy bien y te cae y marcas. Estoy bien físicamente y futbolísticamente”.

Mejorar. “Me encanta eso, siempre trato de evitar la zona de confort para seguir creciendo. Ya sea con muchos goles, asistencias y triunfos, hay que ayudar al equipo. Me visualizo haciendo muchos goles. Tenemos que aspirar a lo mejor, a lo más grande a lo más alto. Fuera de aquí se sabe del Sevilla y se espera todo”.