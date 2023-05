Fernando, baja en una convocatoria con Joan Jordán, Marcao y Nianzou

Debe mimar a sus pilares José Luis Mendilibar ante la final del miércoles 31 en Budapest contra la Roma. Por ello, y por no estar al cien por cien físicamente, Fernando no entró en la lista de convocados para el Sevilla-Real Madrid, pese a que el técnico tendrá la baja segura por sanción de Pape Gueye. Jesús Navas tampoco está por acumulación de amarillas.

Ya lo advirtió el vizcaíno en su comparecencia que de los tres ausentes que había habido en la sesión de este viernes previa al encuentro con el Madrid, dos irían en la lista y uno no. "En-Nesyri, Badé y Fernando. De esos tres, dos irán convocados y alguno puede jugar. A veces no hace falta ni entrenar, porque con la competición mantienes la forma", prometió.

📋 Con las novedades de Joan Jordán, Nianzou y @teixeira_marcao, lista de 2⃣3⃣ para el #SevillaFCRealMadrid. #WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 26, 2023

Y así ha sido. En la lista, en cambio, causan alta por fin Joan Jordán, Marcao y Nianzou. El regreso de estos lesionados permite cierto margen de maniobra al técnico vasco. Pero no podrá ponerlos de titular, según dijo. Marcao, Nianzou y Joan pueden venir convocados, pero no sé si podrán jugar. La alineación la tengo pensada y no va a cambiar nada juegue quien juegue del rival", dijo antes de conocerse que Vinicius no viajará a Sevilla.

Así las cosas, la lista de 23 convocados está formada por La lista de 23 la conforman: Dmitrovic, Bono, Matías; Montiel, Badé, Marcao, Nianzou, Rekik, Alex Telles, Acuña; Gudelj, Joan Jordán, Óliver Torres, Rakitic, Manu Bueno; Ocampos, Lamela, Suso, Papu Gómez, Tecatito, Bryan Gil; Rafa Mir y En-Nesyri.