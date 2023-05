Los elogios de Mourinho y el "honor" de enfrentarse a Mendilibar

Son días de muchos movimientos en los clubes finalistas de la UEFA Europa League. Igual que en el estadio del Sevilla hubo un día abierto a los medios de comunicación, también en la Roma hubo declaraciones de los protagonistas.

En Sevilla, José Luis Mendilibar habló este jueves de la final y de José Mourinho, con respeto, con elogios. Y el entrenador portugués le devolvió de forma muy sincera esos elogios. "El Sevilla desde que llegó Mendilibar ha cambiado todo. Seguramente ha cambiado cosas a nivel interno, a nivel de la relación con sus jugadores, y seguramente que ha mejorado muchísimo el punto de vista humano", comenzó diciendo en una entrevista en español a pie de césped para la UEFA.

"Y después tácticamente para mí es un honor jugar contra Mendilibar, porque para mí representa un poco a un grupo de entrenadores, que son tantos, con trabajos enormes en clubes más pequeños, sin posibilidad de ganar títulos y se pasó su carrera así...", continuó el técnico de la Roma.

Para ilustrar la valía de Mendilibar, puso como ejemplo que en el Sevilla, por fin, puede luchar por metas altas, después de haber estado entrenando a equipos menores a los que subió a Primera División, como el Valladolid o, sobre todo, el Eibar, al que asentó en la élite. "A la primera oportunidad que ha tenido de entrenar con grandes jugadores, con un gran club, con historia, a la primera oportunidad está jugando una final de la Europa League", argumentó Mourinho.

El luso no se sorprende del logro de Mendilibar a sus 62 años... "Para mí no es una sorpresa, porque lo he visto como un entrenador muy, muy, muy bien preparado, con sus ideas muy simples, muy claras, muy objetivas, muy pragmáticas, y para mí es un honor jugar contra él y saludarlo antes y después del partido", prometió el técnico de la Roma.