Mendilibar: “¿Favorito en la final? Yo no descuidaría al Sevilla”

Cambio de chip para José Luis Mendilibar y para todo el Sevilla. Betis, Elche, Real Madrid, pero, sobre todo, Roma, sin ningún tipo de tapujos y bien temprano del jueves, sin tiempo casi para digerir el último empate liguero, un Media Day por la final de la Liga Europa cargado de expectación y de sentencias interesantes por parte del entrenador de Zaldívar. Ahí la va la primera que lo condensa todo. “Al Sevilla se le puede dar como favorito por sus seis UEFA, otras veces se mira el presupuesto y ahí sería la Roma. Y otra la historia, puede serlo uno u otro, pero yo no descuidaría al Sevilla”. ¿Para Mendilibar? “Al 50 por ciento para mí”.

El técnico vasco no escondía las dificultades para preparar un partido así. “Es dentro de seis días y entre media tenemos un partido, estamos haciendo de brujos para hacer el equipo, para llegar lo más sano posible a esa final. Jugamos ayer, jugamos el sábado y la final la tenemos el miércoles, un calendario muy comprimido, estamos agradecidos por todo eso, pero es muy complicado sobre todo para los jugadores. Hay que llegar lo mejor posible a esa final, pero sin descuidar el resto de los partidos. Ayer con uno menos 70 minutos, pero hay que pensar también en el del miércoles”.

Preguntas sobre la Roma y lógicamente aparece la figura de José Mourinho su entrenador. Mendilibar no escatima elogios para el portugués, pero, eso sí, plantea el pulso con su puño en lo más alto. “Mourinho es uno de los grandes, sólo saber y pensar en los equipos en los que ha estado, ha ganado todas las finales que ha jugado, un montón de torneos en los países en los que ha entrenado, ha estado en los mejores clubes de Europa, todo lo que pueda decir de él es bueno y poder enfrentarme a él es un orgullo, pues trataremos de ganarle”.

También destacaba el entrenador sevillista la capacidad del técnico de la Roma para convencer a los suyos. “Ésa es una virtud del entrenador, conseguir que todos crean en él y fue capaz de lograr que Eto’o jugara de lateral en un partido, así que…”.

Se le pregunta entonces a Mendilibar sobre las palabras de Mourinho sobre el estado físico de Dybala y no puede evitar una sonrisa picarona. “Yo lo conozco poco, pero nos vamos a encontrar con una alineación, no me vuelvo loco pensando quién va a jugar y quién no, nuestro estilo no va a cambiar, sólo las cosas que le digamos a los jugadores sobre el estilo individual de cada uno. En ese sentido estoy tranquilo juegue Dybala o juegue otro”.

¿Qué tipo de equipo es la Roma, más la Juventus o el Manchester United? “Más italiano, está claro. Más italiano, más tipo Juve, pero al igual que nosotros estamos cambiando bastante de jugadores, ellos también, es un equipo italiano”.

El problema con los vuelos

No sólo sobre la Roma hablaba Mendilibar durante su comparecencia, el técnico vasco no rehúye nunca a dar una opinión y también había una batería de preguntas sobre las dificultades de los sevillistas para viajar hasta Budapest. En primer lugar, el agradecimiento del técnico. “Es complicado el poder desplazarse porque no hay suficientes vuelos, no hay capacidad y es complicado, pero es verdad que hay gente que está haciendo dibujos para presentarse allí, agradecer a todo el mundo la intención de poder ir y a quien no pueda que se quede aquí apoyando y en la fiesta del día después aquí trataremos de agradecérselo”.

Y en su pueblo de Zaldívar cómo se vive todo. “Revolucionado, toda la gente son del Sevilla, pero son cosas del fútbol. Va a ir toda la familia, algunos amigos, salen desde Bilbao y hay bastante gente pensando en esa final”.

“No me ha dado tiempo a pensar mucho, duermo bien, llegamos de viaje, dormir, preparar el entrenamiento, no me ha dado tiempo en pensar en esa final, sí hago dibujos para hacer esas alineaciones para llegar lo mejor posible. Partidos muy comprometidos, muy importantes para el club y no puedes andar haciendo tonterías. No he pensado demasiado en ese partido ni en el rival, sí he visto algunos partidos de la Roma, pero no mucho más. Llegar vivos tras el partido con el Madrid para poder preparar bien lo del miércoles”, aclara Mendilibar sobre sus sensaciones en estos momentos.

Ahí surge el tema de la dosificación de los esfuerzos de los futbolistas. “Es algo a solucionar, tratar de no cargar de minutos a los jugaodres para el miércoles, es el partido importante, pero tenemos que jugar contra el Real Madrid y la Real, que son super competitivos muy buenos y que tampoco queremos hacer el indio. A ver si podemos recuperar a gente para ayudarnos a competir bien. No queremos salir para cumplir, queremos salir para ganar. A ver si nos pueden ayudar los que han estado lesionados durante mucho tiempo”.

La exigencia del Sevilla

Surge en la recta final la relación del Sevilla con la Liga Europa y entonces Mendilibar dirige su respuesta hacia las exigencias que se ha encontrado en el entorno en todo momento. “No es el club, te lo dice la gente, cuando llego aquí hace dos meses el equipo estaba a dos puntos del descenso y en cuartos de final y en ningún momento te dicen que tienes que abandonar la Europa League para centrarte en la Liga. En el sentido de querer ganar sientes que es un club más grande de los que he estado hasta ahora, te convences de que cada día tienes que ir a ganar cada partido, 17 partidos en dos meses y medio, pero aparte del club es la gente de la calle la que te exige eso. Están contento de llegar a la final, pero te dicen que hay que ganarla”.

¿Le piden algo los sevillistas a Mendilibar? “No salgo demasiado, pero sí es verdad que cuando salgo siempre digo lo mismo, por aquí sois muy abiertos y lo dejáis todo. Arriba te miran, pero rara vez te piden algo, aquí es lo contrario, hay que hacerse a lo que hay aquí, no al revés, pero lo llevo bien”.

Sinceridad “Claro que cambia tanto para el club como para mí con el resultado, personalmente porque del finalista casi no se acuerda ni Dios”

¿Y la responsabilidad de meterse en Europa o en la Champions? “Para el club es muy importante jugar en Europa y en Champions la temporada que viene, los clubes apuestan muchas veces por eso, porque te generan ingresos, si no baja y el presupuesto bajaría también. Claro que cambia tanto para el club como para mí personalmente porque del finalista casi no se acuerda ni Dios, así que ya que si hemos llegado hasta a ver si podemos ganar”.

Le pregunta por Rakitic y su adaptación a Andalucía y la posibilidad de que a Mendilibar le suceda lo mismo y el veterano técnico lanza una sonrisa socarrona. “Él es andaluz ya, no tiene nada de croata ni de suizo ni de nada. Tiene la vida de un andaluz, su mujer ha trabajado bien ahí. Es un gran jugador que nos está dando mucho. Dentro del grupo puede contagiar lo bueno y lo malo, pero está contagiando lo bueno”.

Y una respuesta curiosa sobre el fútbol de Badé. “Es complicado. No soy yo quien tiene que decidir, como para saber lo que va a hacer él. Le pedimos seguridad defensiva, mejorar en pequeños despejes, una pequeña mejora en la salida del balón. No me gusta demasiado jugar por dentro, prefiero jugar por fuera, que coja prioridad y es joven y lo aprenderá. Los jugadores se tienen que hacer a o que tienen en cada momento y él también”.