Mendilibar: "Buscamos competir y que no pase nada raro..."

José Luis Mendilibar va a seguir con su línea de rotaciones, midiendo muy bien los esfuerzos, en el partido del Sevilla ante el Real Madrid, un encuentro en el que ninguno de los dos se juega apenas nada, en comparación sobre todo con la posibilidad de ganar un título, que es lo que se juegan los nervionenses el miércoles en Budapest.

"La idea es la misma de los últimos partidos", explicó el entrenador del Sevilla ante la prensa. "Repetirá poca gente y si alguno lo hace, lo previsto es que no juegue los 90 minutos. Durante el partido pasan cosas, lo que tienes pensado a veces no lo puedes hacer, pero lo planeado es cambiar bastante gente".

El estado de Marcao, Nianzou Joan Jordán

Que tres futbolistas que estaban lesionados se hayan recuperado puede servir para completar convocatorias, ¿Y para jugar? "Vamos a intentar hacer la alineación, como digo, pensando en el Real Madrid y también en el miércoles, con la gente de la que disponemos. Marcao, Nianzou y Joan pueden venir convocados, pero no sé si podrán jugar. La alineación la tengo pensada y no va a cambiar nada juegue quien juegue del rival", aseguró el técnico vizcaíno.

Las ausencias de En-Nesyri, Badé y Fernando

Uno de los asuntos que más inquieta en estos momentos es el estado de forma de los futbolistas y las razones por las que tres pilares del equipo se ausentaron del entrenamiento de este viernes. "En-Nesyri, Badé y Fernando. De esos tres, dos irán convocados y alguno puede jugar. A veces no hace falta ni entrenar, porque con la competición mantienes la forma", argumentó.

Caso distinto es el de Tecatito Corona, que no termina de encontrar el contexto para ayudar al equipo. "Queríamos que Tecatito jugara un poco más, pero las circunstancias han dado para que no. En el Elche expulsan a Pape y te planteas que no corra y que no sufra. Me da pena que no pueda jugar, él está entrenando bien y con alegría. Él ya sabe que la temporada no ha sido buena y agradecerle el cómo entrena, la cara que pone en el día a día. Aceptó de muy buen grado su estado y todos tenemos ganas de que se ponga bien".

"Sólo se habla de otras cosas"

El vizcaíno habló de la imposibilidad de prever con más tiempo la preparación de los partidos. Elche, recuperación... previa del Madrid. "Pensamos desde ya en el Real Madrid, sólo miramos en lo deportivo, en quiénes pueden venir de ellos y en cómo competirles", dijo, zanjando el asunto del caso Vinicius, máxime ante la ausencia confirmada del atacante madridista.

"Hay que tomarlo como un partido normal, sólo se habla de otras cosas. Hay que intentar ganar para seguir escalando posiciones en la tabla, buscamos competir y que no pase nada raro durante el partido en cuanto a expulsión o lesión. Jugamos ante un equipazo, que también querrá quedar segundo", añadió al respecto.

Competitividad, pero midiendo bien...

Pese a la enjundia que tiene siempre un Sevilla-Real Madrid, en este caso queda absolutamente opacado por el Sevilla-Roma. "Normalmente siempre pensamos en el día, pero habiendo una final pensamos también en ella y qué jugador puede venir bien para que juegue un rato y quién no. Pero como digo pueden pasar cosas que te trastocan los planes. Al final, si yo veo que no compiten ante el Madrid, igual no juegan titulares ante la Roma. Hay que competir, nadie te dice que por jugar a dos kilómetros por hora te vas a lesionar, cuando no juegas a tope es cuando pueden llegar las lesiones. Es jugar fuerte, la lesión te viene, pero creo que el que salte va a estar bien", explicó.

"El rival también ayuda a que la gente esté motivada", agradeció Mendilibar. "No queremos hacer el tonto ante el Real Madrid, no sé cómo vendrán ellos, pero hay que correr y hay que sufrir. El futbolista tiene amor propio para intentar ganar el partido".

La expulsión en Elche de Pape Gueye

La roja a Pape Gueye y su charla con el futbolista salió a colación: "Imagino que le habrá afectado y lo tiene que sentir. Le hemos dicho que su forma de jugar la tiene que cambiar, ya que le han expulsado tres veces. Él va al balón, pero arrolla al rival y creo que ha visto que no puede estar así y creo que ha aprendido".