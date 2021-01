Convocatoria del Leganés-Sevilla sin Jesús Navas ni Rakitic

Julen Lopetegui ha ofrecido la convocatoria de 21 futbolistas para el partido de este sábado en el Wanda Metropolitano, entre el Leganés, sexto clasificado de la Liga SmartBank, y el Sevilla, correspondiente a la Copa del Rey (20:00, Cuatro). Entre los expedicionarios que embarcarán a las 18:30 en el vuelo chárter que traslade al equipo no estarán Jesús Navas ni Rakitic. El técnico ni siquiera alcanza el tope de 23 futbolistas, que son los permitidos por la RFEF en la Copa al ser el máximo legal en Segunda División.

El palaciego y el suizo-croata se quedan en tierra, pese a que el propio entrenador fue preguntado por el estado del palaciego en la rueda de prensa posterior al entrenamiento y aseguró que no tenía ninguna molestia.

📋 CONVOCATORIA | Lista de 21 futbolistas para viajar de nuevo a Madrid. #WeareSevilla #CopaDelRey — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 15, 2021

Al ser preguntado por el estado físico de la plantilla, dijo: "Carlos (Fernández) ha podido hacer parte del trabajo pero no está todavía al cien por cien y el resto ha entrenado sin problemas". Y sobre Jesús Navas y su cambio ante el Atlético, añadió: "No fue por problemas físicos, estaba bien y no tenía ningún problemas, está en perfectas condiciones. Jesús ya dejó atrás la lesión".

La lista completa de 21 futbolistas la componen: Bono, Javi Díaz, Alfonso; Aleix Vidal, Diego Carlos, Koundé, Sergi Gómez, Rekik, Acuña; Fernando, Gudelj, Joan Jordán, Óliver Torres, Óscar Rodríguez, Franco Vázquez; Ocampos, Suso, Idrissi, Munir, De Jong y En-Nesyri.