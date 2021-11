Lopetegui: "Va a haber sorpresas y no queremos ser una de ellas"

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, ha avisado acerca de lo que se encontrará su equipo este miércoles en Córdoba en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El técnico guipuzcoano tiene claro que el líder del grupo 4 de Segunda RFEF va a poner las cosas difíciles a los suyos en un estadio, el Nuevo Arcángel, que vivirá una fiesta del fútbol andaluz y que tendrá un ambiente “bonito” a favor de un equipo que está haciendo las cosas bien y que tiene, según ha dicho, jugadores “de categoría superior”.

Además, el técnico se ha mantenido totalmente al margen de la polémica suscitada el domingo en el Bernabéu y no hay querido hacer ningún comentario tampoco acerca de la utilización del VAR.

“Es la competición del KO, en la que no tienes una segunda oportunidad, juegas en casa del rival y nos ha tocado el mejor equipo de su categoría. El Córdoba tiene jugadores con talento y de superior categoría, más 10 partidos ganados consecutivos en casa… Todo eso, unido a la dificultad de la competición, hace que tengamos que ir con la mentalidad adecuada. Sabiendo además que habrá un ambiente bonito a favor de ellos”, recordó Lopetegui convencido de que habrá más de 20.000 aficionados en las gradas.

“Va a haber un ambiente bonito y favorable a su equipo, y tenemos que prepararnos, pero sobre todo para jugar contra un buen equipo. El Córdoba está haciendo una temporada magnífica y tenemos que ir con ilusión y sabiendo que en esta competición cada partido es definitivo. Cuando acabe la ronda va a haber sorpresas y no queremos ser una de ellas”, insistió.

El técnico recordó que hay ex sevillistas en las filas del rival que tratarán de estar especialmente acertados: “Hay chicos que han estado aquí, que tienen una carrera muy prometedora por delante”, precisó insistiendo en las características de una competición en la que el Sevilla rozó la final la pasada campaña: “Es una competición bonita, difícil, peligrosa, es el matiz que tiene. Año pasado ya pasó, pero para llegar a ese momento (las semifinales) hay que andar un camino muy largo. Nos enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol, que tiene mucho talento y una muy buena idea colectiva. Es de un nivel superior al que está. Es lo que espero”.

Lopetegui se negó a seguir hablando del Bernabéu ni del VAR, que por cierto no estará mañana en Córdoba. “Ya estamos en otra frecuencia completamente. No miramos para atrás. ¿El VAR? No voy a opinar al respecto. Cualquiera opinión que dé va a ser el titular y no queremos desviar la atención de lo que tenemos ahora, que es la Copa. Mañana no va a haber VAR, pero confiamos en los árbitros. Hemos jugado muchos años sin VAR y no ha pasado nunca nada”.

El entrenador vasco también habló del físico de los suyos y las dudas. “No han pasado ni 48 horas del último partido, todavía hay muchos recuperando. Hay que esperar a mañana, cada hora es oro, tenemos que ver y valorar”.

Por último, dijo pasar absolutamente del Balón de Oro. “No sabía ni quién lo había ganado. Para mí los premios individuales no tienen interés, el fútbol es un juego colectivo”.