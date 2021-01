Daniel Alves y su señuelo en Twitter: "El bueno hijo a casa siempre vuelve"

Daniel Alves ha montado un curioso debate en Twitter, una herramienta que ha usado más de una vez para mostrar su opinión y dejar también pinceladas de su particular sentido del humor y su sentido irónico. En esta ocasión, el veterano jugador del Sao Paulo ha puesto una foto suya junto a Cristóbal Soria, de su época en el Sevilla, con el críptico mensaje: "El bueno hijo a casa siempre vuelve".

Las reacciones en Twitter han sido múltiples, como cabe imaginar, entre la sorpresa, la incredulidad, la ilusión... y también alguna que otra recriminación de seguidores de su actual equipo, el Sao Paulo, que le piden más compromiso en la cancha y menos mensajes.

Como dice el dicho: EL BUENO HIJO A CASA SIEMPRE VUELVE!#🙏🏽 pic.twitter.com/vCdMrWKzZA — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) January 11, 2021

Sin embargo, se trataba de un señuelo para anunciar que Daniel se unirá al Sevilla en la liga de e-sports, como ha anunciado el club en su web. "El Sevilla FC participará en eLaLiga Santander, que ha sido presentada este lunes en Barcelona, con jugadores del equipo de esports de Dani Alves, Good Crazy, club asociado a S2V. El roster jugará para representar al club de Nervión en la competición oficial de FIFA 21 de EA ESPORTS en España. De esta manera, Dani Alves vuelve en cierto modo a vincularse al club en el que jugó entre 2003 y 2008, en este caso amparando a sus jugadores en dicho torneo", explica la nota oficial del Sevilla.

Daniel incluso deja algunas frases sobre esta vinculación con el Sevilla. "Cuando se me planteó la oportunidad de vincularme de nuevo con el Sevilla FC mediante la competición eLaLiga no me lo pensé ni un minuto, por todo lo significa y significó en mis inicios ese club", usando también ese tono habitual en las presentaciones de los futbolistas.

Esteve Vilella, uno de los cofundadores de S2V, afirma que "el acuerdo que se ha alcanzado es una de las mejores apuestas para la competición de este año y la historia que se ha creado alrededor de Dani Alves y el Sevilla. Vamos a unir otra vez esfuerzos y valores. Es un lujo en mayúsculas". La competición de eLaLiga empieza esta misma semana y la pueden seguir a través de sus canales oficiales y mediante los perfiles del Sevilla FC y S2V Esports para cualquier información propia del club.

En fin, un truco de marketing en el que han caído algunos ilusos por esta dinámica digital en la que cada vez es más difícil distinguir la realidad de la ficción. El nuevo camino de la civilización al que impelen las grandes compañías...