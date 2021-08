El agente de Davinson Sánchez reconoce "sólo conversaciones" con el Sevilla

Davinson Sánchez es uno de los nombres vinculados al Sevilla con más fuerza en este ralentizado mercado estival. El central internacional colombiano fue incluido por el Tottenham Hostpur como parte de la oferta que hizo por Koundé semanas atrás. Posteriormente algunas informaciones hablaban de que el Sevilla, una vez abandonado aquel truque imposible, seguía interesado en el central de 1,87, más aún desde que los Spurs han puesto sus ojos en Cristian Romero, del Atalanta.

Pues bien, el representante del jugador ha reconocido "conversaciones" con el Sevilla, aunque ha negado una negociación formal o inminente, que calificó como "rumores".

Parece obvio que, cuando se produjo aquella oferta, que no satisfacía a Koundé puesto que el Tottenham no juega ni Europa League, hubo contactos. Y así lo ha reconocido Néstor Fernando Villarreal: "Son sólo rumores, sí he hablado con la gente de Sevilla, pero por el momento ellos tienen la plantilla completa. Si sucede alguna transferencia por parte de ellos, esos rumores podrían ser ciertos, pero concretamente no hay nada, sólo conversaciones", dijo en en la colombiana Radio Caracol.

De momento, el Sevilla continúa pendiente de la probable salida de Koundé al Chelsea, si el club de Londres llega a los 70 millones que quiere el club de Nervión y una vez que Zouma, por ahora, se ha negado a abandonar la Premier League, donde tiene ofertas de clubes como el West Ham o... el Tottenham.

Se puede dar una negociación a tres bandas. Si el Tottenham ejecutase su presunta oferta de 25 millones por Zouma, el Chelsea podría acometer la operación de Koundé y el Sevilla la de Davinson Sánchez. Pero esto ya es meramente especulativo. Habrá que seguir esperando grandes movimientos del mercado.