La conformista decepción de Mendilibar: "Lo único bueno de Alemania es que no hay lesionados"

El Sevilla se vuelve de Alemania con dos derrotas y una imagen más que inquietante a la que no contribuye tampoco el análisis algo conformista de José Luis Mendilibar, que reconoció tras la pobre imagen dada en Magdeburgo que creía que que su equipo iba a dar otra respuesta mejor.

La realidad es que el segundo partido fue incluso peor que el primero, porque en éste se vio un Sevilla con algo de más ambición en la segunda mitad, al menos. El de este domingo fue un dechado de impotencia.

En Magdeburgo, aún peor que ante el Hansa Rostock

"No estamos lo bien que pensábamos que podíamos estar. Pienso que ayer y hoy podíamos haber jugado mejor", comenzó diciendo para los medios del Sevilla desplazados a Alemania. "Ayer por lo menos en el segundo tiempo dominamos y estuvimos mucho tiempo en campo contrario, pero hoy nos ha costado mucho más", dijo de forma crítica.

Pero su crítica fue demasiado suave para lo que se vio sobre el césped del MDCC-Arena. "Creo que nos cuesta entrar en los partidos y eso supone que nos hacen algún gol siempre. Parece que empezamos a arrear cuando nos hacen un gol. Tenemos que generar nosotros antes de que nos generen. Llevamos un tiempo mejorando en las segundas partes porque estamos más justos en las primeras", dijo, aunque en Magdeburgo ni siquiera se dio eso.

El viernes, viaje a Estados Unidos: empieza lo serio

"Hay que apretar desde un principio porque en Estados Unidos también serán partidos preparativos pero no te van a perdonar -Crystal Palace, Betis y Atlético- y ya estaremos a nada de empezar la Liga. Hay que competir del minuto 1 al 90. En estos partidos lo normal es estar peor al final, pero no hemos empezado bien", continuó.

Tal fue su análisis, sin querer hacer daño a sus futbolistas, que lo mejor que ha visto es que ninguno vuelve lesionado, ya que cree que lo de Pedro Ortiz, retirado tras la jugada del segundo gol, no es una lesión grave. "La idea nuestra en estos partidos es que los jugadores avisen si tienen algún problema para cambiarles. Ha sido una jugada aislada, creo que no es gran cosa y el resto tampoco ha sufrido nada grave. Después de los dos días de descanso, el miércoles estaremos todos para poder entrenar en igualdad de condiciones".

Las ganas de Ocampos en su primer test de pretemporada

Sobre la incorporación de los internacionales, producida en Alemania al llegar más tarde, destacó su predisposición: "Sabíamos que ellos no podían estar demasiado bien -por haber recién llegado-. La idea era que jugaran 60 minutos. Hoy Ocampos ha jugado 90, me ha dicho que estaba bien físicamente y que prefería jugar más. Los últimos 20 minutos le han sobrado porque quería pero no tenía capacidad. Espero que a partir del miércoles -ahora hay dos días de descanso- todos estemos bien para entrenar y lo único bueno del viaje a Alemania es que creo que Pedro Ortiz no tiene nada y que podremos entrenar todos".