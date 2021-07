La dedicatoria de Acuña y las lágrimas del padre de Luz

En plenos festejos por la consecución de la Copa América por parte de Argentina, primer título con la Albiceleste en 28 años y primero también de Messi, hubo un detalle que no ha pasado desapercibido en la prensa argentina y local. Marcos Acuña tuvo un precioso detalle al recordar con una camiseta especial a la hija de un fotógrafo argentino fallecida hace dos meses.

Llamó la atención que el lateral sevillista celebrara sobre el césped del estadio Maracaná el triunfo de Argentina con una camiseta blanca sobre la que lucía una mariposa naranja y el nombre de Luz. No era un capricho, tenía un sentido profundo y trascendente.

De esa forma quiso homenajear Acuña a Luz, la hija del fotógrafo que trabaja para el Racing de Avellaneda, Fabián de Ciria, fallecida hace dos meses.

El padre de la niña, que murió en mayo con 14 años, publicó en Instagram el detalle de Acuña, entre lágrimas.

"Qué puedo decir, amigo, si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa 🦋 (mariposa) en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte. Te quiero mucho, campeón", le dijo el fotógrafo, amigo de Acuña, con el que incluso hay fotos celebrando el cumpleaños de la pequeña Luz, que en paz descanse. "Te quiero mucho, amigo", le contesta Acuña.

La conmovedora historia habla de los lazos que, en el súper profesionalizado fútbol, siguen existiendo entre las personas. También de la unión de Acuñá con la familia de Luz y de su bonhomía, al acordarse de la niña fallecida en plena celebración.

Lógicamente ha sido muy comentado en Argentina y en el diario Olé le dedican un extenso artículo con fotos de tiempos en que la familia de Luz tenía motivos para celebrar, mucho antes de la tragedia que le tocó vivir.

Ahora, el fútbol al menos ha servido para consolar de alguna manera a un padre desconsolado.