Del Nido, sobre los Americanos: "Es un accionista honrado que quiere participar en la gestión"

José María del Nido ha realizado una clara apología de la sociedad Sevillistas Unidos 2020, la que ha pedido en las dos últimas Juntas de Accionistas la remoción del actual consejo de administración, en una larga entrevista a Onda Cero Lora del Río desde su despacho particular en la que explicó cómo está la situación accionarial y jurídica en plena guerra.

También tocó otros asuntos, como que habría cambiado "total y absolutamente la plantilla" si hubiera entrado en el consejo en la última Junta de Accionistas. O la inminencia de acciones legales ante la falta de diálogo con las familias que apoyan al actual consejo de administración. Pero fue llamativa su defensa de los Americanos, a los que muchos sevilistas de base ve como enemigos. De hecho, una gran parte del sevillismo, que se manifestó el sábado, no quiere que Del Nido ni Castro se apoyen en capital extranjero alguno.

La difícil vía de diálogo

El máximo accionista del Sevilla ha lamentado que no haya obtenido una respuesta directa tras su ofrecimiento a una vía de diálogo, aunque tango la parte de José Castro, como la de la familia de Rafael Carrión emitieron sendos comunicados respondiendo a esa difícil vía.

"Tendí la mano hace unas semanas y la verdad es que es una tremenda desilusión que absolutamente nadie se haya dirigido a mí para intentar solventar la situación en la que estamos. No ha sido posible y lo intentaremos judicialmente... y lo conseguiremos además", aseguró en la entrevista.

El apoyo en los Americanos

En la misma fue preguntada por su apoyo en los Americanos, 777 Parters, que es la sociedad que está tras Sevillistas Unidos 2020. "En las sociedades de capital manda el capital. Si por quienes están actualmente en el consejo de administración, si por las cuatro familias, la familia Castro, la familia Carrión, la familia Alés y la familia Guijarro, se ha introducido el capital extranjero, yo no puedo impedirle que el capital extranjero gobierne con nosotros en la sociedad. Además, lo único que puedo decir de él es está siendo un accionista honrado que permite que los sevillistas sigamos mandando en la sociedad y que lo único que quiere es participar en la gestión, porque tiene derecho a ello".

Sobre esa amenaza de nuevas acciones judiciales y el tiempo en que podrían tener efecto, aseguró. "Los tiempos en la justicia no se sabe de una forma exacta. Pero si en medidas cautelares conseguimos que se nos dé la razón y todo hace indicar que así será, porque está perfectamente acreditado que el sentido del voto sería de cese del consejo y de ejercicio de acción social de responsabilidad, no más allá de tres meses debemos tener una resolución judicial".

Sin contacto con Castro ni su hijo

Concretamente, Del Nido fue preguntado si había tenido últimamente algún contacto con José Castro. Y ahí dejó claro que no había habido ni hay contactos directos, e incluso mencionó al actual vicepresidente primero, su primogénito, sin ser preguntado por éste. "Yo no tengo relación ninguna con el consejo de administración, no tengo participación ninguna en la gestión del consejo, tengo un solo consejero pese a que tenemos la mayoría del capital social y seguimos adquiriendo acciones para potenciar nuestra participación. Y no tengo relación con mi hijo tampoco, ninguna. Ni siquiera se cumple con el derecho de información que tengo como accionista mayoritario del Sevilla FC y me tengo que enterar de cosas por a prensa".

Sin opción a cambiar la plantilla

Además, afirmó que, si hubiera sido elegido como presidente en la Junta de Accionistas del 29 de diciembre, ya habría arreglado la plantilla: "Si hubiéramos tenido la posibilidad de afrontar el mercado de invierno de fichajes habríamos cambiado total y absolutamente la configuración de la plantilla y la marca de la sociedad. No se nos ha dejado ejercer el legítimo derecho de gestión de la sociedad, que necesita un cambio radical en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto institucional, social y del organigrama de gestión. Somos una entidad plana sin impulso ni desde la presidencia ni desde el consejo, que ya es irrisorio que se reúna cada dos meses, ni siquiera con el mandato estatutario que requiere una reunión mensual. La sociedad requiere una realidad viva, no una realidad de encefalograma plano".