Del Nido tiende la mano a Castro para "una vía de diálogo"

José María del Nido se ve como presidente del Sevilla en tres o cuatro meses, una vez que los juzgados, por la vía mercantil, según dijo, acepten las medidas cautelares que solicitará para impugnar la última Junta de Accionistas y destituir al actual consejo de administración, que cree "ilegítimo", al no ser aprobada su gestión por los accionistas. "Queremos poner pie en pared a esta situación de ilegalidad y la semana próxima iniciaremos las actuaciones judiciales para recuperar el control que ya la Junta General de Accionistas nos ha dado", dijo, pero luego echó el guante a José Castro en una prolija entrevista en Cope Sevilla.

Del Nido abrió una "vía de diálogo". "Si se abre, yo por el Sevilla estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con Pepe Castro en diez minutos para arreglar la situación en la que nos encontramos, porque él sabe que el consejo de administración está cesado por la Junta General de Accionistas y que tendremos que nombrar uno con la participación de los accionistas, aquellos que controlamos la mayoría del capital social del Sevilla".

"Tenemos que partir de la base de lo que ocurrió el 29 de diciembre de 2022 en la Junta General de Accionistas, que cesó al consejo que de forma ilegítima rige los destinos de la sociedad. Sobre la base esa de que el consejo está cesado yo tiendo la mano en el sentido de no judicializar el Sevilla Fútbol Club, aun sabiendo que de 100 posibilidades sólo tengo 100 de vencer. No existe ninguna posibilidad legal de que a quien tiene la mayoría con ese número de acciones no le den la razón", continuó explicando su estrategia.

Eso sí, requiere una respuesta casi inmediata de Castro antes de adoptar esas medidas judiciales. "Si en los próximos días, cuatro, seis, ocho... diez no llegamos, a nosotros no se nos ha aceptado ese guante que nosotros lanzamos, sobre esa base de la Junta General, para que lleguemos a un acuerdo, nosotros iniciaremos las acciones judiciales en la que ya están trabajando los abogados para revertir judicialmente esta situación. Si es así, será judicialmente cesado el consejo de administración. Porque el juzgado no acordará celebrar una nueva Junta para el cese del consejo de administración, no, lo que el juzgado acuerda es el cese del consejo de administración y a partir de ahí empezamos a hablar. Para evitar eso, tiendo la mano".

"Vuelvo a repetir, esto en quince minutos está arreglado si el señor Castro quiere. En 15 minutos; de 20 sobran cinco, y de 25, sobran diez. Porque los números están muy claros", añadió en referencia a los porcentajes de acciones que se pusieron en evidencia en la votación de los distintos puntos del orden del día de la última Junta de Accionistas.

Por qué se ve ganador

Del Nido quiso aclarar porque cree que, si hubiera podido votar en la Junta la remoción del consejo, habría ganado. "El punto 10 del orden del día, que era el cese o no del consejo, habría obtenido 44.666 votos a favor y 37.990 acciones en contra, es decir, más 6.676 acciones a favor del cese del consejo de administración. Y el punto 13, por las acciones que no dejaron votar, que eran las mías personales (25.520), habría 47.733 acciones 42.179, es decir, más 5.554 acciones a favor del ejercicio de la acción social de responsabilidad. Luego estaba clarísimo que esa igualdad que se pregonaba desde el consejo de administración y que tenía eco en los medios de comunicación no era real. Y que miles de acciones de accionistas minoritarios votaron a favor de las propuestas del grupo que lidera José María del Nido Benavente".

Vender el Sevilla no es su idea

Una pregunta espinosa es si la solución del Sevilla, si lo que plantea Del Nido, es una venta a capital extranjero. "A día de hoy, si nuestro grupo entra en la gestión del Sevilla, al menos el doble de consejeros que ostentando la presidencia lo tendríamos los sevillistas, y participaría en la mitad el capital extranjero en en proporción al capital que tiene... A día de hoy. En vez de potenciar ese capital extranjero comprándole acciones, he conseguido que muchas familias sevillistas compren cientos de acciones, para potenciar el capital sevillista". "Del Nido ha conseguido que un un grupo de empresarios sevillistas potencien el accionariado sevillista dentro del organigrama del Sevilla Fútbol Club", aseguró posteriormente al ser preguntado por los Americanos.

Rentabilizar a los Americanos

Preguntado si cree que es posible comprar el paquete de acciones de los Americanos, el ex dirigente respondió que no, en estos momentos... De hecho, dejó claro que cuenta con ellos. "777 Partners no tiene intención ahora mismo de vender su participación en la sociedad. ¿De futuro? Es posible, pero yo lo que querría es sacar lo positivo de ese capital que yo no he traído al Sevilla Fútbol Club y que yo me he encontrado con él. Vamos a intentar rentabilizarlo, vamos a intentar que colabore con el Sevilla, que aporte, que ya iba a aportar en reciente fecha con los distintos equipos de los que son dueños en el mundo y vamos a intentar que nos abran mercados que no teníamos abierto, como es el mercado del merchandising, del patrocinio... A lo mejor nos dan un patrocinador que da no sé cuantos millones de euros que permite tirar el Ramón Sánchez-Pizjuán y hacer uno nuevo y a lo mejor se llama Manolito Sánchez-Pizjuán, ¿por qué no?", dijo.

Nuevas estructuras

Un asunto sustancial es el de la promesa de reventar y levantar unas nuevas estructuras en el Sevilla. "Nosotros tenemos ya el dibujo empresarial. Hay que esperar para entrar y analizar área por área cuáles son los empleados del club, cuáles funciones desempeñan, cuáles sobran, cuáles se pueden aprovechar, y cuáles se pueden cambiar de puesto para revitalizarlo. Mi idea es tener un director general, cuatro subdirectores generales, y poner al frente de cada departamento a los mejores profesionales y no a los amigos de los amigos. Siempre intentando que no sea el amiguismo el que coloque a los empleados del Sevilla Futbol Club. Las estructuras se han quedado obsoletas, lamentablemente. Han tenido que venir los malos resultados para que los sevillistas se quitaran la venda y vieran cómo se ha quedado la sociedad".

¿Ve posible el descenso?

Del Nido cree que "el equipo, consecuencia de la marcha de la entidad, está jugando sus encuentros con demasiada ansiedad". "Habría que echar el balón al suelo, habría que cerrar la puerta del vestuario con todo el mundo dentro. Habría que con la autoridad del que preside la entidad poner las cosas muy claritas, no es necesario chillar, pero sí hablar... y dejarnos ya de palmaditas a pie de césped y de fotitos, sin hablar. Vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a capitanear la sociedad, y echarle ese ímpetu y esa fuerza necesarios para que empujar a la sociedad. Y estoy seguro de que no hay plantel para luchar por el descenso. Dándole los tres o cuatro retoques necesarios... Para qué vamos a echarle la culpa a nadie, vamos a traerlos ya (en caso de que fructifique el diálogo), para que no escuchar más quejas del entrenador en rueda de prensa que da y rueda de prensa que vuelve a dar...".

Monchi, pero dirigido

El máximo accionista habló de que nadie es fundamental en el Sevilla, al ser preguntado por Monchi en concreto. "Fundamentales son el escudo, la bandera y la afición. El resto sobramos todos, desde el presidente al utillero. Sobre esa base, ¿es importante y aprovechable Monchi en el nuevo proyecto? Sí, categóricamente sí, dirigido, mandado y ordenado como todos los empleados del club por el consejo de administración. Aquí cuando se equivoca Manolito el que se equivoca es el presidente y cuando acierta con Pepito el que acierta es el director deportivo. Yo sí que tengo las espaldas anchas".

La reforma integral del estadio

Asunto sustancial es la necesaria reforma del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Reformar el actual Sánchez-Pizjuán, que hay un proyecto que yo dejé haciendo el tercer anillo y curbriéndolo entero, no nos permitiría hacer el estadio del futuro. Tenemos que optimizar el estadio y para ello hay que vaciarlo por dentro, y sacar los accesos a las gradas altas por fuera. Tenemos que darle un uso de 365 días al año, para darle una adecuada rentabilidad, y no sólo abrirlo 35 ó 40 días al año. Por eso hay que hacerlo nuevo, yéndonos a la CArtuja si nos lo permiten o utilizando algunas gradas mientras se reforman las otras. Ese estadio tiene que ser moderno, con 65 ó 70.000 localidades y además tendría que tener unos metros para tener uso comercial".

Del Nido Carrasco, problema paterno

"No le echemos todas las culpas a Pepe Castro, que desgraciadamente está cesado ya", dijo Del Nido, que fue preguntado por su hijo, vicepresidente primero del club. "José María del Nido Carrasco es un problema mío, exclusivamente mío, que soy su padre. Yo pediría que no se usara como baluarte o lanzadera por nadie. Ya lo hizo el presidente vergonzosamente en la Junta General. Es mi hijo, es mi problema y que se aparte todo el mundo de él. Que yo ya le buscaré una solución a ese problema. O se la busco o se la busco, pero vamos a dejarlo al margen de todo esto".

Promesa a "su gente"

Para terminar "Mi gente que esté tranquila, que sabe que es un sevillistas de raza el que se va a hacer con las riendas del club y que intentaré que no duerman tranquilo ni un día. Mire el club que cogí y el club que dejé, que levanté un título, con lo que yo había dejado, a los 100 días, sin moverse un varal. Me voy a encontrar otra vez lo que hay ahí. Ya veréis la que voy a liar", remató.