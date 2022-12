La Junta de Accionistas del Sevilla, a los juzgados

¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hace todo el sevillismo después de la lamentable Junta General Ordinaria de Accionistas del Sevilla de 2022. La asamblea entre los propietarios de la sociedad anónima deportiva terminó con un aceradísimo y tremendo cruce de declaraciones entre las dos cabezas visibles de la guerra accionarial que está llevando el club a una deriva muy triste. José María del Nido le espetó a José Castro en el turno de ruegos y preguntas que era un "cáncer para el Sevilla". Y Castro le replicó que el cáncer era Del Nido.

Fue la consecuencia de un desencuentro tremendo en una Junta que no aprobó los puntos propuestos por el consejo: ni el informe de cuentas, lo económico; ni la gestión del consejo; ni el informe no financiero; ni la distribución del resultado del ejercicio; ni el nombramiento de un nuevo auditor, ni la delegación de funciones. Pero Castro y su consejo siguen al frente al no votar los puntos 10 y 13 Del Nido.

"¡El mando no funciona!", gritó el ex presidente cuando se sometió a votación el cese de los miembros del actual consejo, que era el décimo punto del orden del día, propuesto por Sevillista Unidos 2020. Sucedió aquí como en octubre de 2021, cuando Castro arguyó, sacando el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla del pasado 12 de diciembre, que no podían votar ese punto las acciones agrupadas por el derecho de representación de las minorías en 2018, con vigencia hasta 2024.

Ahí sí ganó el consejo, con el 63,51% en contra y 21,4% a favor, ya que las 31.984 acciones agrupadas por Del Nido no pudieron votar ahí. Como tampoco en el punto decimotercero, la acción social de responsabilidad del actual consejo. Sin el voto de Del Nido, con el voto en contra del 63,57% y el 33,48% a favor, fue rechazado. Del Nido, tras llamar trilero a Castro, advirtió que tomaría las medidas judiciales para impugnar la Junta por no poder votar este punto y el anterior. "Ha llevado usted a la sociedad a un caos del que no sabemos cómo vamos a salir", dijo el ex presidente.

¿Qué capital representaba Del Nido en la Junta? "Yo he traído 40.000 acciones de muchos sevillistas (25.520 acciones propias y 13.582 sindicadas, para un total de 39.102 acciones). El problema en que se ha metido, y hago responsable al consejo, es que va en contra del capital social de la sociedad (...). Usted está cesado por miles de acciones. En la próxima Junta General lo cesaré porque usted es el cáncer de la actual sociedad", le dijo en referencia a que no sacó adelante ni las cuentas ni la gestión. "Y me deje el Sevilla donde me deje, lo voy a llevar otra vez a los éxitos de cuando lo cogí en 2002. Ya lo cogí con una deuda que era calderilla y lo cogeré otra vez. Seré presidente del Sevilla, sí o sí", dijo Del Nido en el turno final.

Ahí fue duro también Castro, antes de cerrar la sesión. "El cáncer del Sevilla no soy yo, el cáncer del Sevilla es usted, porque para usted no vale nada si no está usted. Usted ha engañado a su hijo, cuando se vio mal de efectivo de dinero, hizo un engaño, intentando hacer un acuerdo con Sevillistas de Nervión. Y ahí perdíamos todos. Yo fui vicepresidente fiel con usted, y lo habría sido 30 años, y me habría dado igual. Pero usted, no, usted sólo quiere ser presidente. Usted engañó a su hijo, le hizo firmar un pacto y en la misma noche le puso un mensaje y le dijo: ‘Ahora te cargas a Castro’. A usted no le importa nada, usted es un egoísta, usted se quiere sólo a usted, usted no quiere al Sevilla, usted se quiere sólo a usted".

Ahora hay un interregno con un consejo de administración que, según algunas tesis, tendrá que convocar una nueva Junta de Accionistas antes del 30 de junio, antes de seis meses, para reformular las cuentas y que éstas sean aprobadas. A Castro y su consejo se le criticó que en la memoria económica no incluyera la explicación del 10% de los derechos televisivos cedidos por 50 años al CVC, por el Plan Impulso de la Liga. Del Nido ya advirtió que impugnará la Junta. Y eso que ya hay varios pleitos pendientes, sobre el pacto de gobernabilidad y sobre la agrupación de acciones del ex presidente. Los juzgados decidirán.