Del Nido, tras salir de la Junta: "El Consejo de Administración ha quedado destituido por mandato legal"

José María del Nido ha sido tajante a la salida de la Junta de Accionistas, y se ha referido a un Consejo de Administración al que ha considerado "cesado por ley". "El Consejo de Administración ha quedado hoy destituido por mandato legal. La Junta General de Accionistas y la ley dice que ha quedado cesado", ha asegurado.

"Creo que por dignidad debería de haber suspendido la Junta, reunirse con nosotros, que somos los máximos accionistas, y llegar a un acuerdo", ha asegurado Del Nido tras la polémica Junta que se ha presenciado en la tarde del jueves.

"¿Usted ha visto alguna vez que el presidente no conteste a ninguna pregunta de sus accionistas?", se ha preguntado el abogado, que apunta que el presidente del Sevilla "ha negado el derecho a la información". "Ha sido un paripé en el que cuatro leguleyos le han dicho que aguante tres meses más por 5.000 pavos diarios", ha criticado con dureza a José Castro y su Consejo.

Sobre lo que sucederá en los próximos días, Del Nido no ha querido desvelar la cantidad de acciones que van a ejercitar, pero asegura que "esto no tiene más recorrido que tres o cuatro meses". "Tengo en mi entorno un elenco de empresarios sevillanos que apoyan la destitución de este Consejo". Además, ha avisado de que "nos sobra el dinero para comprar acciones y lo vamos a seguir haciendo".

"No se puede sostener al Consejo de Administración cuando tiene en contra al accionariado de la entidad y no han aprobado ningún punto", criticó sobre el desarrollo de la Junta. El ex presidente se muestra "triste" por el "espectáculo" y califica de "cacicada" el desarrollo de la misma.

"Yo le propuse a Castro sentarnos en una mesa ante un notario, contar las acciones, y el que tuviera más presidía el Sevilla", explicó. "Nos hemos comido el 66% del patrimonio de la sociedad, está previsto un 30% más y estamos en puestos de descenso. Es un desbarajuste diario", critica sobre la gestión de Castro al frente de la entidad. "Para gobernar una sociedad con más de un millón de seguidores hay que tener capacidad y criterio", ha continuado Del Nido.

Para finalizar, el ex presidente ha llamado a "apoyar" al equipo en el partido de Vigo, al que no descarta ir "si me lo arreglan los compañeros".