Loïc Badé: "Lo de Nottingham fue un episodio complicado, pero aprendí mucho allí"

Loïc Badé (Sèvres, 11-04-2000) ha expresado su ambición y sus tremendas "ganas de jugar" en su presentación oficial como jugador del Sevilla, realizada incluso después de su debut con la camiseta blanquirroja en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que se sintió "muy bien", con un ambiente que lo dejó "sorprendido". Un estreno en el que no desentonó y ayudó, por las necesidades del equipo y pese a no estar aún adaptado, a amarrar un triunfo importantísimo: "No me esperaba debutar tan rápido, pero todo fue muy positivo".

El central de 22 años, que ha sido internacional sub 21 con Francia, hasta hace un año aproximadamente, quiere aportar sus "cualidades" y su "ambición" al Sevilla. "El hecho de que el equipo tenga nuevos jugadores es algo positivo. Vamos a intentar mejorar, intentar aportar aire fresco al equipo. Yo, en concreto, gracias a mis cualidades y mis ganas de mejorar y mi ambición, creo que puedo ayudar al equipo".

Las sensaciones que sintió el jugador en su debut en el Ramón Sánchez-Pizjuán salieron a la palestra casi de inmediato: "Me sorprendió mucho el ambiente del público, todos los cánticos al principio, fue algo muy bonito. Y luego en el campo me sentí muy bien, la verdad. Y además conseguimos una importante victoria así que todo fue positivo".

Volver a sentirse futbolista

¿Y cómo se sintió después de estar cinco meses sin jugar? "Volver a jugar y volver a estar en el campo es algo magnífico. Estoy muy contento, es cierto que llevaba mucho tiempo sin jugar. Lo que sucedió en Nottingham fue un episodio bastante complicada para mí, simplemente no contaba para el entrenador. Seguí trabajando y aprendí mucho. La mentalidad de allí es diferente a la de aquí. No jugué, pero aprendí mucho".

Loïc Badé no llega al Sevilla para una revancha personal, según dijo: "No siento exactamente una revancha, lo que sí tengo ganas es de jugar, y de hacerlo bien. Hay futbolistas que juegan y otros que no, y yo tengo muchas ganas de jugar. Tengo mucha ambición y quiero jugar muchos partidos y ganar".

Debut y victoria, ¿talismán?

Curiosamente con Badé llegó el primer triunfo del Sevilla en la Liga en casa. ¿Se siente un talismán? "Espero ser el talismán del equipo. En cualquier caso totos tenemos ese objetivo, conseguir puntos, ganar partidos. Y si soy ese talismán, mucho mejor".

Físicamente llegó algo cargado de la pretemporada durante el parón con el Nottingham Forest, pero ya está perfectamente: "Físicamente me encuentro bien, he llegado a Sevilla bien. Estuvimos en Grecia por la pretemporada allí y estaba un poco cansado. Pero después del entrenamiento de antes de ayer me sentí bien y tengo muchas ganas de seguir jugando. No me esperaba tal vez debutar tan rápido, pero ha sido algo positivo porque todo salió bien".

Zaga de tres o de cuatro

Otra de las cuestiones planteadas durante la presentación del jugador fue sobre su perfil en el campo y si se ve mejor actuando con tres centrales, como en su debut, o en una defensa de cuatro: "Tanto con tres como con cuatro defensas, tenemos la obligación de adaptarnos. Sea un sistema u otro lo mejor es jugar como mejor le venga al equipo, nada más". Además, dijo que él, pese a que en el Rennes destacó en el centro de una zaga de tres, no tiene prioridad personal al respecto. "Personalmente no tengo una preferencia por el sistema. Todo depende del rival, a veces conviene jugar con tres y a veces con cuatro, la idea es intentar desestabilizarlo", replicó.

Por último, Loïc Badé fue preguntado por lo que le solicitó Sampaoli, cuando lo hizo saltar al campo en la segunda parte del Sevilla-Getafe por En-Nesyri, para que Fernando adelantase la posición al medio campo. El joven central relevó al más veterano del equipo en un puesto clave, el central de en medio de la zaga. "El entrenador me dijo que estuviera tranquilo, que jugara con libertad y que fuera solidario con los compañeros", contestó brevemente el joven galo.