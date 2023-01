Los SOS que envía Sampaoli

Ante el Getafe, con el centro del campo hundido y la necesidad de introducir un cambio táctico de defensa por delantero, Jorge Sampaoli envió su más claro mensaje de auxilio a Monchi y su departamento de fútbol para que, dentro de lo posible, se apremien en la urgente necesidad de reforzar la plantilla. Fue uno más, de facto, no de palabra, de los mensajes de SOS que lleva enviando Jorge Sampaoli desde que el Sevilla retomó la competición, con prácticamente media docena de futbolistas lesionados como incómoda rutina. Mientras, el club espera poder ejecutar alguna operación esta semana... Pero así lleva ya demasiado tiempo.

El código morse del entrenador argentino ya actuó desde la misma convocatoria para un partido trascendental que salvó el Sevilla con sufrimiento: de 23 convocados, sólo 16 eran profesionales del primer equipo, que a las bajas de seis lesionados, la mayoría de media o larga duración –Marcao, Rekik, Alex Telles, Delaney, Papu y Tecatito–, unió dos ausencias por sanción –Montiel y José Ángel–, una contingencia habitual durante la competición. Y la alineación, con Fernando y Gudelj de centrales, fue otro SOS. Su telégrafo no deja de emitir señales de socorro.

Loïc Badé, debut y presentación

Tal es la escasez de efectivos que el técnico argentino hizo debutar ante los azulones a Loïc Badé, que será presentado este martes a la una de la tarde, pese a que apenas llevaba tres entrenamientos con el primer equipo y no había jugado ni un partido de competición desde el 21 de agosto, cuando jugó con el Stade Rennais ante el Ajaccio la tercera jornada de la Ligue 1 antes de ser cedido al Nottinghan Forest, donde no jugó ni un minuto.

"Fue un poco arriesgado en realidad, porque Badé tenía sólo un par de entrenamientos y no conoce a los compañeros. Entendí que Fernando podía reforzar y refrescar en la mitad de la cancha y un posible dominio del rival. Más allá de no conocernos mucho, tiene una buena presencia en el área propia. Y en estos momentos de dificultad se aferra uno a situaciones que desconoce. Tuve suerte y salió bien", dijo el técnico de Casilda, en otra llamada de SOS a Monchi.

A Monchi se refirió expresamente en la previa del partido, destacando su "gran trayectoria" como director deportivo en el Sevilla antes de usar una metáfora que podría ser hiriente... "Este mercado termina siendo casi un supermercado, porque cuando pasa Reyes, el turrón es más barato, el wing (extremo o ala) es más barato", dijo el argentino, que matizó luego sus palabras con cierta condescendencia hacia la situación económica del club. "Para aquellos equipos que tienen la necesidad de fichar a corto plazo, todo sale mucho más costoso. Los entrenadores queremos tener a los jugadores mucho más rápido para que se inserten en una manera de sentir el juego. Si llegan jugadores que mejoren la necesidad cualitativa de la plantilla, bienvenidos sean". Y tan bienvenidos...

El estreno liguero de Carlos Álvarez

Sampaoli también hizo debutar en la Liga a Carlos Álvarez, un minuto después del gol salvador de Rafa Mir. Con el canterano de Sanlúcar la Mayor terminó el carrusel de cambios, que ni siquiera agotó pese a la necesidad que mostró el equipo durante toda la segunda mitad. Tiró de lo que podía y tenía en un partido que los propios protagonistas calificaron de final, porque lo era.

Entretanto, siguen de forma más o menos oculta las negociaciones para el regreso de Ocampos, entrenándose en Gines y fuera prácticamente del Ajax, que no lo convocó para el partido en el que se retomó la Eredivisie este fin de semana. Y es urgente la llegada de otro central, tras el intento vano por Dragovic, que se ha quejado de que el Estrella Roja no facilitara su salida, seguramente por diferencias importantes en las cantidades. El turrón es barato después de Reyes, pero no tanto.