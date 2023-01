El West Ham insiste con poca fe en fichar a En-Nesyri

Un año después, vuelve a la carga el West Ham por En-Nesyri. Si hace dos años, en enero de 2021, en el mejor momento de forma del internacional marroquí, presentó una oferta inicial de 30 millones de euros, que según algunas fuentes planteó elevar a los 36, ahora vuelve a la carga, con otro ofrecimiento distinto: la cesión en este mercado de enero del jugador y una posterior opción de compra de 25 millones. Pero hasta los hammers tienen poco optimismo en que cuaje.

La razón es la reticencia que tiene En-Nesyri en abandonar el Sevilla. El futbolista incluso bromeó alguna vez diciéndole a Monchi, en el verano de 2021 y en alguna ocasión posterior, que no se iba del Sevilla. Ahora, según avanzan desde Inglaterra, el club londinense ha realizado una oferta firme por el jugador, que sigue sin querer probarse en la Premier League.

