Después de Lopetegui, Sarabia

Eden Hazard, que acabará seguramente investido como el próximo 'galáctico' de Florentino Pérez, acabó la pasada temporada en el Chelsea con 19 goles y 12 asistencias; Nicolas Pepe, uno de los delanteros de moda, contribuyó con 20 tantos y 13 pases de gol a que su Lille acabara la Ligue 1 en puestos de Champions. La cotización de ambos jugadores está muy por encima de los 18 millones de euros, y por ese precio, modesto tal como está el mercado, un club abona la cláusula de rescisión y se lleva a otro atacante que acabó su campaña con registros superlativos: 23 goles y 17 asistencias. Juega en el Sevilla, acaba de cumplir 27 años y se llama Pablo Sarabia.

Embarcado ya Julen Lopetegui al frente del primer proyecto de Monchi tras su regreso, un foco preferente para ambos es ahora arrancarle de una vez a Sarabia la firma de su nuevo contrato. Aunque no contara con el madrileño en su periplo como seleccionador, el preparador vasco tiene cierta ascendencia sobre el jugador, al que dirigió en los combinados nacionales sub 19 y sub 21 (con la que fue campeón de Europa dos veces, en Rumanía 2011 e Israel 2013). Sarabia encaja perfectamente en el esquema favorito de Lopetegui, ese 4-3-3 con dos extremos dinámicos, capaces de engarzar juego por dentro y también ayudar cuando el rival tenga el balón.

Monchi no dio señales optimistas en la presentación de Lopetegui sobre el futuro de Sarabia y de otro puntal que también acaba contrato en junio de 2020, Éver Banega. "No estamos parados, pero no hay novedad. La mejor opción para Pablo es la renovación y sé que Pablo es receptivo. No hay matiz nuevo. Seguimos trabajando y no hay ninguna novedad que sea reseñable".

Y luego, abundó en el asunto en declaraciones a la Cadena COPE: "Quiero creer que va a renovar, pero no tengo el cien por cien de seguridad, ni con Banega, Escudero, Gnagnon, Ben Yedder, Kjaer… son todos jugadores con los que pueden suceder cosas. Lopetegui ha dicho que quiere a Sarabia y a Banega, que les gustaría. Sarabia tiene una cláusula que hoy es baja y es un riesgo, igual que cuando se la pusimos pensamos que era alta; es de 18 millones de euros. Estamos negociando y acercando, pero todavía se sigue trabajando”.

Mientras, en el foro del mercado estival salen más pretendientes para el madrileño. El último, según apunta el diario As, es el París Saint-Germain. Los parisinos se unen en esa lista de opulentos interesados al Real Madrid o el Inter.

A Lopetegui le toca mover ficha. Y que Ginés Carvajal ya no sea el agente de Sarabia también puede ayudar a que la negociación, tan enquistada toda la temporada, se desbloquee. El preparador lo dejó claro en su presentación: Sarabia aportaría un color precioso al cuadro que tanto ilusiona a Monchi.