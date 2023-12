Diego Alonso: "Ahora hay que tragar, pero el fútbol está siendo injusto con el Sevilla"

El Sevilla de Diego Alonso sigue sin ganar en LaLiga. Una derrota y cinco empates, el último ante un Villarreal, en el campeonato liguero es el bagaje del conjunto nervionense con el técnico en el banquillo, que afirma que ahora "toca tragar" y seguir trabajando porque en "los últimos tres partidos el equipo ha mejorado".

"El fútbol no está siendo justo con jugadores, técnicos y directiva. Toca tragar y aguantar, porque estamos dando mucho sin obtener recompensa. Hay que tragar y seguir aguantando, porque jugando así la recompensa está cerca. Hay que seguir insistiendo", destacaba el preparador nervionense, que aseguró que "no se puede recriminar nada a los futbolistas". "Acuña estaba tocado; Gudelj, con la situación personal del hermano; Fernando lleva tres partidos con el hombro mal; Sow, con problemas en el tendón... Así cada uno de los futbolistas siguen demostrando un compromiso enorme con la institución".

En este sentido, Diego Alonso no se mostró preocupado por su situación personal y afirmó que lo que le "preocupa es el Sevilla", del que se siente parte. "La única manera que conozco para salir de esta situación es el trabajo, confiando en el mío y en el de la gente que trabaja conmigo. Si me preguntan por mí habló del Sevilla, porque me siento parte de él y la forma de salir adelante es con trabajo. Lo más importante es el club y buscamos el triunfo por la entidad", aseguró el entrenador, a quien la actuación del equipo en los últimos tres partidos lo ratifican en su idea de que "la recompensa llegará".

Sobre la acción del empate indicó: "Puede haber algún ajuste defensivo mejor, pero Gudelj toca y deja habilitado a Morales con un compañero que iba a despejar. Son circunstancias del juego que se pueden dar", señaló Diego Alonso, que añadió: "No se trata de suerte. La suerte hay que entrenarla. Hay que trabajar para empujar a que la suerte caiga de nuestro lado. Desde el día de Anoeta, contra el PSV y en este partido el equipo es mejor. Defendemos y atacamos mejor y generamos más". Sobre ello destacó la cantidad de centros al área que hizo su equipo: "Hicimos centros llovidos, por delante, por detrás, centros desde dentro del área... No sé qué equipo puede hacer eso. Por el lado derecho fue tremendo la cantidad de situaciones generadas, pero hay que trabajar el ser más contundente y efectivos. Un gol solo es poco para todo lo que hicimos", indicó Diego Alonso, que cree que "los futbolistas deben confiar en sus posibilidades porque son buenos". "Cuando las cosas están difíciles siempre sale el Sevilla adelante; es su cultura, no darse nunca por vencido. El fútbol nos lo está poniendo difícil, pero hay que seguir". Y en esta línea siguió apuntando al trabajo: "Desde chiquito me ensañaron a pelear y el lema del club es que nunca se rinde. Así me criaron y ante la adversidad, más; ante la tormenta de frente, no esquivarla. Tengo fuerzas y ganas, porque veo la respuesta de los futbolistas".

E incidió el entrenador: "Toca tragar... Comerse la injusticia y pensar que la única forma de salir adelante es el trabajo", dijo el uruguayo, quien no quiso valorar las palabras de Marcelino a propósito de la acción de Brereton: "No voy a hacer una valoración de las palabras de Marcelino. No está bien éticamente, pero la jugada es clarísima. La pusieron en el vídeo marcador. El central tenía ganada la posesión y si cayó es por algo. Fue clarísima la falta".

Además, cuestionado por el desempeño de Nianzou destacó su "buen partido, pero todos hicieron un gran encuentro, desde el portero al delantero centro". "Nianzou lo hizo muy, muy bien. Hicimos tres cambios por molestias de jugadores y entendíamos que era difícil mejorar a los que estaban dentro del campo y por eso no realizamos más sustituciones. Fue un partido muy completo", afirmó al tiempo que destacó a Dimitrovic, que "dio tranquilidad". "Nos mantuvo en el partido y eso es lo que se le pide a un portero cuando te rival te ataca aisladamente al contragolpe, pero me quito el sombrero con el compromiso de todos los futbolistas".